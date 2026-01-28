2/1(日)「とけない、情熱。ロックアイス(R) Presents 横浜ビー・コルセアーズ VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」を開催
小久保製氷冷蔵株式会社（KOKUBO グループ、千葉県八千代市、代表取締役社⾧：酒井 東洋士）は、2026年2月1日（日）に横浜国際プールにて開催される『りそなグループB.LEAGUE 2025-26 第21節 横浜ビー・コルセアーズ VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ』に冠協賛します。
当日は、スーパーやコンビニなどで「ロックアイス(R)」商品を購入したレシートを掲示または「ロックアイス(R)バル」で対象商品を購入いただいた方を対象に、特設ブースにて選手直筆のサイン入りグッズなどが当たる抽選会を開催します。
● 選手直筆サイン入りグッズなどが当たる抽選会を開催
スーパーやコンビニなどで「ロックアイス(R)」商品を購入した際のレシート、または当日「ロックアイス(R)バル」で対象商品を購入でもらえる抽選引換券を提示で、選手の直筆サイン入りグッズなどが当たる抽選会を開催します。さらに、ロックアイス(R)公式Instagramアカウントをフォローしていただくと追加で1回抽選が可能となります。
●抽選会詳細
設置場所：ロックアイス(R)特設ブース （1階マーケットエリア（飛び込み台下））
実施時間：11時～ハーフタイム終了まで ※景品がなくなり次第、終了。
景 品：選手の直筆サイン入り選手Tシャツ、直筆サイン入り色紙など
【参加条件】
《１》 ロックアイス(R)商品をスーパーやコンビニ等で購入したレシート
スーパーやコンビニ等でロックアイス(R)商品を購入した際のレシート（税込250円以上）1枚につき
1回抽選が可能です。
《２》 ロックアイス(R)バルで対象商品の購入で抽選券配布
「ロックアイス(R)バル」で対象商品を購入で先着200名様に抽選引換券をお渡しします。抽選券は、特設ブースでご提示いただくと抽選が可能です。
また、当日限定でソフトドリンクを購入の場合「ロックアイス(R)グラス(200g) 」とセットでお渡しします。
【詳細】
場 所 ： 2階入場口付近（入場口右手側）
対象商品 ：・ソフトドリンク全種類
・アルコール（レモンサワー、ハイボール）※ビールは対象外
抽 選 券 ：・ソフトドリンク、アルコールの対象商品を1会計で1商品購入毎に1枚プレゼント
配布時間： 11時～試合開始まで ※抽選券がなくなり次第、終了。
《３》 Instagramアカウントフォロー
「ロックアイス(R)」の公式Instagramアカウントをフォローしていただき、ブースの担当スタッフにフォローがわかる画面をご提示で、追加で1回抽選が可能となります。
※あらかじめフォローを完了した上でブースへお越しください。
【抽選会ルール】
1度に抽選できる回数は、最大3回までとなります。4回目以降の抽選は、抽選券を持っていたとしても並び直しとなります。
●「とけない、情熱。ロックアイス(R) Presents横浜ビー・コルセアーズVS名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」概要
【概 要】
日 時：2026年2月1日（日）14：05 TIP-OFF
会 場：横浜国際プール (横浜市都筑区北山田7-3-1)
詳細は、横浜ビー・コルセアーズ公式HPをご覧ください。https://b-corsairs.com/
●「ロックアイス」について
KOKUBOグループの小久保製氷冷蔵が、1973年に砕いた氷を袋に詰めた「かちわり氷」を「ロックアイス(R)」のブランドで発売開始し、2023年10月にロックアイス誕生50周年を迎えました。アウトドア、パーティ、家飲みなど様々なシーンはもちろん、ロックアイスの“冷やすチカラ”を活かしスポーツ分野・暑さ対策にもご使用頂いております。
※「ロックアイス」は、小久保製氷冷蔵の登録商標です
●『熱中症予防 声かけプロジェクト』へ参画
2025年に小久保製氷冷蔵は、KOKUBOグループを代表し『熱中症予防 声かけプロジェクト』の賛同企業となりました。ロックアイスの”冷やすチカラ”を活用した暑さ様々など活動を、賛同会員になる事でより一層推進して参ります。
●KOKUBOグループについて
KOKUBOグループは、全国に工場と販売網を持ち、代表商品である「ロックアイス(R)」をお客様にお届けすることを通じて「氷が育む豊かな食文化の創造」に従業員一同取り組んでおります。ロックアイスの新たな可能性を追求し、スポーツアイシングや熱中症対策などを通した社会貢献活動やプロ・学生スポーツチームとの様々な取組を行っております。
≪会社概要≫
社名：コア・コクボホールディングス株式会社
所在地：千葉県船橋市本町3-36-30 R.I.C.ビル9F・10F
代表取締役社長：小久保 龍平
設立：2016年5月
グループHP：https://kokuboice.co.jp/
≪グループ企業≫
社名：小久保製氷冷蔵株式会社 ・株式会社東日本コクボ・株式会社北海道コクボ
所在地：千葉県八千代市村上1739-4 ・株式会社東海コクボ・株式会社西日本コクボ
代表取締役社長：酒井 東洋士 ・株式会社九州コクボ
設立：1969年9月 ・KOKUBO ROCK ICE (THAILAND) CO.,LTD.他