TUNAG、SaaS比較サイト「BOXIL」の2025年下半期資料請求ランキングにてピアボーナスツールカテゴリ総合1位を獲得！

株式会社スタメン

株式会社スタメン（東京本社：東京都千代田区、代表取締役 大西泰平、以下「当社」）が開発・提供するエンゲージメントプラットフォーム「TUNAG（ツナグ、https://biz.tunag.jp）」は、スマートキャンプ株式会社が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」において、ピアボーナスツールカテゴリで総合1位を獲得しました。

また、以下のカテゴリ／部門でも1位を獲得しています。

- 社内ポータルサイトカテゴリ・IT／通信／インターネット系部門 1位- Web社内報カテゴリ・サービス／外食／レジャー系部門 1位・小売／流通／商社系部門 1位・輸送／交通／物流／倉庫系部門 1位- ピアボーナスツールカテゴリ・中小企業部門 1位・IT／通信／インターネット系部門 1位

総合ピアボーナスツールカテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数がもっとも多かったサービス業界別社内ポータルサイト、Web社内報、ピアボーナスツールカテゴリにおいて、対象期間内に上記それぞれの業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービス従業員別ピアボーナスツールカテゴリにおいて、対象期間内に中小企業（1,000名未満）に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービス

BOXIL資料請求数ランキングとは

TUNAG公式サイトを見る :https://biz.tunag.jp/

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。

今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出されています。

今回「TUNAG」は、ピアボーナスツール部門総合1位として、選出されました。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧ください。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

「TUNAG」の口コミはこちら

https://boxil.jp/service/5617/?via=sr-serviceLink-main&categoryId=702(https://boxil.jp/service/5617/?via=sr-serviceLink-main&categoryId=702)

TUNAGについて

TUNAG（ツナグ）は、組織の生産性向上や離職率の低下を目的とし、社内コミュニケーションと情報共有を促進する統合型プラットフォームです。2025年12月時点で、利用中企業数は1,300社、利用ユーザー数は150万人を突破しています。

従来のエンゲージメント施策に多いサーベイや分析・診断中心のサービスとは異なり、TUNAGは実践支援型のプロダクトです。社内SNS、表彰、制度運用といった日々の行動に紐づいた機能設計により、組織課題を具体的なアクションで解決へ導きます。

さらに、ノンデスクワーカーにも届きやすい設計とUIにより、リモート環境や多拠点展開企業でも高い活用率を実現。サーベイにとどまらず、「つながり」や「感謝の循環」など、組織文化の醸成まで一貫して支援できる点が、TUNAGの大きな強みです。

TUNAGでできること（一部ご紹介）

会社からのお知らせ / WEB社内報 / 社長メッセージ / サンクスメッセージ / 1on1 / 日報 / 社内ポイント / 社員プロフィール・自己紹介 / 社内表彰 / 研修・マニュアル / 社内教育用テスト / 組織診断 etc…

■資料請求：https://go.tunag.jp/l/900371/2024-10-07/k9gd7

■公式サイト：https://biz.tunag.jp/

■導入事例：https://biz.tunag.jp/case

株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

会社名：株式会社スタメン

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

東京本社：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8

事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/

Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/

創業：2016年8月

従業員数：169名（2025年6月末時点の連結正社員数）

証券コード：4019

URL： https://stmn.co.jp/