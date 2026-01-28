【医療保険の加入に関する調査】医療保険加入者のうち、「知り合いや紹介を受けた営業職員、販売員」を通じて加入した人が2割強。情報収集から申し込みまでWeb完結を望む人は3割強

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■医療保険加入者のうち、「知り合いや紹介を受けた営業職員、販売員」を通じて加入した人が2割強。『ライフネット生命』『楽天生命』『チューリッヒ生命』加入者では、「インターネットで申込み手続き」が1位

■医療保険加入時に、「情報収集から申し込みまで、すべてインターネットを利用したい」と回答した人は3割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、19回目となる『医療保険の加入』に関するインターネット調査を2025年12月1日～7日に実施しました。

医療保険の加入状況や意向、商品を選ぶ決め手などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1730_1_d737e701b3cd8493621f3f944ecfef03.jpg?v=202601280451 ]

1. 医療保険の加入状況

医療保険の加入者は7割弱です。

「医療保険として単独で加入している」が38.5％、「生命保険の特約としての医療保障に加入している」が18.8％となっています。

2. 主に加入している医療保険会社の満足度

主に加入している医療保険会社の満足度（「満足」「やや満足」の合計値）をみると、『県民共済』『CO・OP共済』加入者で各7割強、『オリックス生命』加入者で7割弱と高くなっています。

「満足」と回答した人の比率では、『県民共済』加入者で約35％、『CO・OP共済』『プルデンシャル生命』加入者で各3割強となっています。

3. 医療保険加入時の申し込み経路

医療保険加入者の申込経路は（複数回答）、「知り合いや紹介を受けた営業職員、販売員を通じて」が24.3％、「自宅や勤務先に訪問してくる営業職員、販売員を通じて」が17.9％です。

主に加入している医療保険会社別にみると、『ライフネット生命』『楽天生命』『チューリッヒ生命』加入者では「インターネットで申込み手続き」が1位です。『ネオファースト生命』『はなさく生命』『メディケア生命』加入者では「保険ショップ」が1位となっています。

『プルデンシャル生命』加入者では、「知り合いや紹介を受けた営業職員、販売員を通じて」の比率が他の層より高くなっています。

※グラフの続きなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

4. 医療保険の加入・見直し意向

現在加入している医療保険を「継続したい」と回答した人は41.5％です。医療保険加入者に限ると、6割強です。加入や解約するなど見直し意向がある人は約9％となっています。

5. 医療保険加入時の商品選定ポイント

医療保険に加入する際、商品を選ぶポイントは（複数回答）、「月々の保険料が安い」が56.9％で1位です。「病気での入院給付金日額が十分である」「十分な額の手術給付金がある」が各2割強となっています。

「商品内容がわかりやすい」は女性、「日帰り入院も保障してくれる」は女性50～60代で比率が高くなっています。

6. 医療保険加入時のインターネット利用意向

医療保険加入時に、インターネットをどのように利用したいかを聞きました。

「情報収集から相談、商品決定、申込みまで、すべてインターネットを利用したい」が30.7％です。『ライフネット生命』『楽天生命』加入者で特に高くなっています。

「情報はネットで集めたいが、最終的には販売員などに相談して決めたい」は24.3％、『ソニー生命』『なないろ生命』『プルデンシャル生命』加入者でやや高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆その医療保険会社に加入している理由（全5,069件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1730_2_537ebd5ed22f338bc13cbcc8f8d16e3c.jpg?v=202601280451 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1730_3_0fed4cd592d1d044247f31a520bb488d.jpg?v=202601280451 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。