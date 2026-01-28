【福岡ソフトバンクホークス】2026シーズン新グッズをお披露目！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

2026シーズン新グッズ ラインナップ・発売予定

2026シーズン新グッズをシリーズごとにご紹介♪

球場での応援に欠かせない選手名の入ったジャガード応援タオルが、力強い新デザインに刷新！マジカルペンライトも新しく球体バージョンが登場します。2025シーズンで大人気だった「エンジェルブルー」とのコラボ第2弾、ファッションブランド「CHUMS」とのコラボアパレルなど、たくさんのアイテムをラインナップ♪発売をどうぞお楽しみに！

※EC先行販売を行っている一部商品は、2月8日（日）までの期間、HAWKS STORE HOMEプレミアムコーナーにて実物をご覧いただけます

応援グッズ

店舗・EC：2026年3月上旬

※カチューシャは3月下旬

※タカぬいぐるみは販売対象外

※一部EC先行発売対象

プレイヤーズフォトシリーズ

店舗・EC：2026年3月上旬

※一部EC先行発売対象

鷹党シリーズ

店舗・EC：2026年3月27日（金）

※EC先行発売対象

CHUMSコラボグッズ

店舗：2026年2月11日（水・祝）

EC：2026年2月10日（火）

エンジェルブルーコラボグッズ

店舗・EC：2026年3月27日（金）

※EC先行発売対象

デイジーラヴァーズコラボグッズ

店舗・EC：2026年6月上旬

平成ファンシーコラボグッズ

店舗・EC：2026年5月上旬

ベビーグッズ

店舗・EC：2026年3月27日（金）

※EC先行発売対象

ホークスレトロシリーズ

店舗・EC：2026年4月下旬

推し活グッズ・シークレットグッズ

カラーキャンバストートバッグ、お守り風アクリルストラップ

店舗・EC：2026年2月上旬

ぬいぐるみポーチ

店舗・EC：2026年3月上旬

選手ネームキーホルダー

店舗・EC：2026年3月27日（金）

シークレットグッズ

店舗・EC：2月上旬より順次発売

※一部EC先行発売対象

OFF_THE GAME

店舗：1月31日（土）

EC：1月26日（月）

※EC先行発売対象

Mitchell&Ness

店舗：3月1日（日）

EC：1月26日（月）

※EC先行発売対象

※発売日は予告なく変更となる可能性がございます

※画像はイメージです

販売店舗

・HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）

・HAWKS公式オンラインストア(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)

HAWKS公式オンラインストア先行予約販売・ノベルティキャンペーン

2026シーズン新商品の一部アイテムを公式オンラインストア先行で予約販売開始！数量限定となりますので、お見逃しなく！

先行予約販売アイテム（一部）プレイヤーズフォトマイクロファイバータオル

価格：1,800円

ドーム型ペンライト

価格：3,900円

ぬいぐるみポーチ

価格：2,200円

Mitchell&Ness THUNDERSTORM HEAD COACH HOODIE

価格：16,500円

OFF_THE GAME SS POCKET TEE

価格：各5,000円

※画像は全てイメージです。価格は全て税込です。

販売店舗：HAWKS公式オンラインストア(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/x-8568)

予約期間：1月26日（月）～2月27日（金）13:00まで

お届け予定時期：商品ページをご確認ください。

・上限ありの予約販売です。予約販売期間中であっても、商品が上限数へ達し次第、販売を終了する場合がございます。

・展開選手は、退団や移籍等により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・選手展開については、商品ページをご確認ください。

2月9日（月）までに2026シーズン新商品をご購入の方全員を対象に、特典として「プレイヤーズフォトデザインステッカー（非売品）」のプレゼントキャンペーンも同時開催♪

1会計につき1枚を同梱します。ぜひ2026シーズン新グッズを購入して、限定ステッカーをゲットしてください♪

ホークスOB森唯斗さんをゲストに迎え、プレス向けお披露目会を実施しました！

左）ハニーズ ユズ「ポップコーンバケツ」、中央）森唯斗さん「応援ジャガードタオル」、右）ハニーズ NAGI「ドーム型ペンライト」2026シーズン 新グッズ・新グルメお披露目会の様子ライブコマース形式で実施

森さんは新商品の「Mitchell&Ness THUNDERSTORM HEAD COACH HOODIE」XLサイズを身にまとい登場。今季の新グッズの魅力を森さん目線でお伝えいただきました♪

お披露目会の様子はInstagramの福岡ソフトバンクホークス公式グッズアカウント（@sbhawks_goods）にてアーカイブ映像をご覧いただけます。