【ブルガリ】 文化を継承する 「ブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクション」の動画を公開

ローマのハイジュエラーの遺産を継承するバッグコレクション、「ブルガリ アイコンズ ミノディエール」のキャンペーン動画が、ブルガリの各種ソーシャルメディア チャンネルで公開されました。

リンダ・エヴァンジェリスタ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9BO0e6DbGgE ]

本コレクションは、ブルガリ独自の美学と豊かな文化的象徴性を通して、ブルガリの唯一無二のアイデンティティを称えています。著名な写真家であるイーサン・ジェームス・グリーンが撮影し、フェルディナンド・ヴェルデリがキャンペーンコンセプトとクリエイティブディレクションを手がけた本キャンペーンでは、作家のチママンダ・ンゴズィ・アディーチェ、モデルのリンダ・エヴァンジェリスタ、女優のキム・ジウォン、女優でモデルのイザベラ・ロッセリーニ、建築家のスマヤ・ヴァリーの人の才能あふれる女性が被写体として出演します。彼女達が自らの体験を綴った物語が、各ミノディエールのシルエットにフィットするよう特別に制作された5冊のミニチュアブックとなり、それぞれのバッグに付属されます。

