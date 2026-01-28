HashPort、1月28日より手数料ゼロの企業向けステーブルコイン決済サービス「HashPort Wallet for Biz」の提供を開始予定

株式会社HashPort

株式会社HashPort（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉田世博、以下「HashPort」）は、手数料ゼロのステーブルコイン決済サービス「HashPort Wallet for Biz」の提供を1月28日に開始予定であることをお知らせいたします。

■サービス概要内容

「HashPort Wallet for Biz」は、100万ダウンロードを超えるHashPort社のノンカストディアルウォレットアプリ「HashPort Wallet」内において、1月28日から始まる新機能「ビジネスウォレット」に登録すると、その他の申し込み不要で利用可能です。利用にあたり、決済手数料・月額利用料・登録料等はかかりません。また、ユーザーが「HashPort Wallet for Biz」の導入企業でのステーブルコイン決済において、「HashPort Wallet」を利用した場合、ユーザーのGAS（ネットワーク手数料）をHashPort社が負担することでガスレスでの決済が可能になります。

■サービスに関する想い

HashPortは、2025年大阪・関西万博において、キャッシュレスとWeb3の普及を推進するサービスとして、「EXPO2025デジタルウォレット」を提供して参りました。その中で、店舗側手数料が国内キャッシュレス推進の大きな障壁になっていると感じており、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会の調査によってもその点が明らかになっております。

『大阪・関西万博全面的キャッシュレス決済運用の効果検証報告書』

https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/251117_cashles_report_r2.pdf

「HashPort Wallet for Biz」によってステーブルコイン決済が普及し、キャッシュレス決済の拡大とインバウンド決済の顧客体験向上が実現することは大きな社会的意義があると考え、企業と顧客の双方が手数料ゼロ利用できるサービスとしてリリースしました。

■HashPort Wallet for Biz導入のメリット

HashPort Wallet for Bizの導入により、決済手数料の低減、キャッシュフローの改善、ステーブルコイン導入の手間の最小化などのメリットがあります。

また、現在世界的にも暗号資産・ステーブルコイン決済の規模は拡大をしております。ステーブルコイン決済を受け入れることでインバウンド利用者にとってよりスムーズな決済体験を提供することができ、企業の売上拡大にも繋がります。

■技術的な特徴と今後のアップデート

HashPort Walletにおいては、1月28日より以下の各チェーンのウォレットについて、EIP-7702対応によるスマートウォレット化を行いました。

これにより、HashPort Wallet for Biz導入店舗での決済、HashPort Wallet ユーザー間の送金、アプリ内接続する外部DeFiサービスの利用等、HashPort Walletが指定する特定の利用方法におけるガスレス化が実現しています。

また、年内を目処に、複数のチェーンで支払われたステーブルコインを一つのチェーンのステーブルコインに変換する、「クロスチェーン転送プロトコルアグリゲーション」機能も提供予定です。この機能の追加により、企業はステーブルコインを受領する際のチェーンを意識することなく、受け取ったステーブルコインが国内電子決済手段等取引業者の対応チェーンに自動で変換されることで、換金時の利便性が大きく向上します。

■HashPort Walletアプリのダウンロード

・App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6450660947

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=io.hashport.hashwallet

■HashPort Walletについての詳細はこちら

公式サイトURL：https://wallet.hashport.com/

■HashPortについて

HashPortは「まだ見ぬ価値を暮らしの中へ」をミッションに、ブロックチェーンの社会実装を支えるソリューションプロバイダーとして事業を展開。国内の多くの金融機関・事業会社・公共機関に対してブロックチェーンウォレットをはじめとするブロックチェーンプロダクトの開発サービスを提供しております。

・代表取締役CEO：吉田 世博

・本社所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布三丁目20番1号 Daiwa麻布テラス5F

・設立：2018年7月13日

・URL：https://hashport.io/

■お問い合わせ

本リリースについてのお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

・株式会社HashPort PR担当

・E-mail: pr@hashport.io