ビットトレード、豪不動産開発大手ADGと戦略的提携を締結

暗号資産交換業者であるビットトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）は、オーストラリアの不動産開発会社 Avantaus Development Group（本社：バランガルー、オーストラリア、Managing Director：Lu Yan、以下「ADG」）と、戦略的提携に関する覚書（MOU）を締結したことをお知らせいたします。

本提携は、現実資産（RWA）のトークン化発行を中核に据えています。ADGが持つ30年以上の不動産開発実績と、ビットトレードの日本における金融庁登録業者としての高いコンプライアンス性と安全性を融合させ、日本国内における不動産トークン化（RWA）の普及を共同で推進してまいります。

■ 両社代表によるコメント

ビットトレード株式会社 代表取締役社長 関 磊

「RWAの本質は、実在性、開示性、監査可能性、そして持続可能な運用にあります。日本は既にデジタル証券と規制の基盤が整っていますので、RWAを育て上げ、実物資産とデジタル金融の間に、長期的な信頼に基づく再現可能な架け橋を築きたいと考えています 。」

ADG Managing Director Lu Yan

「オーストラリアでは現在、ホールセール型のトークン化制度の研究が進んでおり、資産側の環境も成熟しています 。ビットトレードとの提携を通じて、情報開示、ガバナンス、継続的な報告体制を強固なものとし、国境を越えたスケーラブルなRWA発行の道を切り拓いていくことを期待しています 。

■ ADG（シドニーの資産基盤）について

ADGはオーストラリアを代表する不動産開発・投資会社です。

30年以上の実績を持つ、豪州トップクラスの開発デベロッパー。

グレイター・シドニーエリアに400ヘクタール以上の開発用地を保有し、資産規模は20億豪ドル（約2,000億円相当）を上回る。



代表プロジェクト：

Sapphire Estate Rouse Hill: 40.2ヘクタール、約800戸。ダブルメトロ駅至近。

Will’s Highland: 332ヘクタール、約2,400戸。12.6ヘクタールの商業用地を含む。

■ 本提携の戦略的ビジョン

伝統と革新の融合：ADGの「職人魂（Craftsmanship）」とビットトレードの最先端ブロックチェーン技術を組み合わせ、日本の投資家に透明性が高く、効率的かつ安全な投資環境を提供します 。

持続可能なコミュニティ開発：日本市場において持続可能性のあるRWAプロジェクトを共同で推進し、より多くの人々がシドニーの都市発展による恩恵を享受できる仕組みを構築します 。

今回の提携は、シドニーにある「30年の歴史を持つ数十億豪ドル規模の広大な資産（ADGの資産）」と「日本の投資家」の間に、「法律規制で守られ、24時間利用可能な高度に安全な高速道路」を敷設するようなものです。このインフラにより、少額の個人投資家であっても、国境を越えて「海外資産のシェア」を容易に所有することが可能になります。

■ 会社概要

ビットトレード株式会社（BitTrade Inc.）

所在地： 東京都港区西新橋1-1-1

代表者： 代表取締役社長 関 磊

事業内容： 暗号資産交換業および第一種金融商品取引業

Avantaus Development Group (ADG)

所在地： Suite 40.01B, Level 40, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000

代表者： Managing Director Lu Yan

事業内容： 不動産建設・開発業

