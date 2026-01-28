【佐賀発】SNS総フォロワー数420万人のインフルエンサーの拡散力で“届く県産品”へ

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社

さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀市、所長：石井法子）は、県産品の販路拡大および事業者の情報発信力向上を目的とした「SNSを活用した販促支援事業」の採択事業者として、伊万里市の農業法人 株式会社sueco（素ヱコ農園） を支援しています。

本事業の一環として開発された新商品「スイーツBOX／平飼い卵のフィナンシェBOX」 が、2026年2月1日（日）19:00より販売開始されます。

SNS総フォロワー数420万人を誇る九州屈指のグルメインフルエンサー ゆむけんグルメ氏の伴走支援のもと、発信力を磨き上げつつ、佐賀・伊万里から全国へ“届く商品づくり”を進めてまいりました。

■ 「バズ」で終わらせない。必要な人に“届く”県産品づくり

SNSが購買行動を左右する時代において、県産品の価値を正しく伝え、全国へ届けるためには、「映える」だけでなく、「共感」と「理由」のある発信が不可欠です。

本事業では、ゆむけんグルメ氏の伴走のもと、

・インフルエンサーの発信力・PRノウハウ

・事業者が本来持つ“商品の価値”

この二つを掛け合わせ、支援終了後も自走できる発信力の獲得を目指しています。

■ 事業者の強み｜“卵づくり”から価値を伝える

「人にやさしく、地球にやさしく」を理念に、自然環境に近い鶏舎で平飼い養鶏を行っている素ヱコ農園の卵づくりは、

・1羽あたり1平方メートル 以上の空間で、鶏のストレスを最小限に抑えるため自由に動き回れる飼育環境

・地元の農家・漁師・商店とも協力しながら、伊万里ならではの自然由来の餌を自分たちで配合

こうした取り組みの積み重ねが、「コクや弾力があり、雑味のない他と違う卵」「もう他の卵に戻れない」といった評価につながり、全国にリピーターを多数抱える農園へと成長しています。

■ “この卵だからこそ”生まれた無添加スイーツ

今回発売される「スイーツBOX／平飼い卵のフィナンシェBOX」は、その卵の魅力をより多くの人に、より食べやすい形で届けるために開発されました。

・添加物不使用

・厳選した素材のみを使用

・すべて手作りで製造

安心安全で体にやさしいだけでなく、香り・食感・満足感にもこだわったスイーツです。

■ 新商品概要

商品名：スイーツBOX／平飼い卵のフィナンシェBOX

販売開始：2026年2月1日（日）19:00～

販売場所：EC（https://suecofarms.com/）、店頭（2/2（月）10:00～）

価格：

・スイーツBOX 2,500円（税込）

・平飼い卵のフィナンシェBOX 2,200円（税込）

製造：株式会社sueco（自社製造）

■ 事業者について

支援事業者名：株式会社sueco（素ヱコ農園）

設立：2022年

所在地：佐賀県伊万里市黒川町福田1405-3

代表者：松本 啓

事業内容：平飼い卵の生産・販売、農産物加工、スイーツ開発、オンライン販売

特徴：「人にやさしく、地球にやさしく」を理念に、自然環境に近い鶏舎で卵づくりを実践。

アニマルウェルフェアの観点でも注目。

実績：全国にリピーター多数、ミシュラン三つ星レストランでも採用

URL：https://suecofarms.com/

■ 伴走支援インフルエンサーについて

アカウント名：ゆむけんグルメ

総フォロワー数：420万人

特徴：独自のグルメ視点と高い拡散力で多数の行列店・話題商品を創出

役割：SNS戦略を伴走支援し、全国規模でのブランド化を後押し

Instagram: https://www.instagram.com/yumuken_gourmet/

YouTube: https://www.youtube.com/@yumuken_gourmet_japan

TikTok: https://www.tiktok.com/@yumuken_gourmet

■ さが県産品流通デザイン公社について

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29 年（2017 年）4 月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

■支援する事業者:佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式ホームページ「SAGAPIN」:https://www.sagapin.jp/