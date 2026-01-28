尼崎市は、株式会社東急コミュニティーと「尼崎市地域福祉の推進に関する協定」を締結します。

本市では、第４期「あまがさきし地域福祉計画」（令和４年度（2022年度）～令和８年度（2026年度））において、「互いに尊重し つながりささえあい 安全・安心に“ともにいきる”まち あまがさき」を基本理念とし、地域社会の一員として地域の課題解決に取り組む事業者と連携し、様々な地域の福祉課題の解決に努めています。

この度、建物管理を通じて入居者の安全・安心を確保している東急コミュニティーと本市が、ともに地域福祉に関する様々な取り組みを推進することで、誰もが安全・安心を実感できるまちづくりにつなげていきます。

１ 協定締結式

⑴ 日時 令和８年２月４日（水）午前10時30分～11時

⑵ 場所 尼崎市役所 特別会議室

⑶ 協定締結先 株式会社東急コミュニティー

⑷ 出席者 尼崎市副市長 吹野 順次

株式会社東急コミュニティー マンション事業本部 公共住宅事業部長 中川 達二

他４人

２ 協定内容

⑴ 協定期間 協定締結日から令和８年３月31日まで（１年毎に更新）

⑵ 具体的な連携内容（別紙参照）

３ 参考

株式会社東急コミュニティー

（管理施設）市営住宅等（阪神間都市計画道路山手幹線以北の区域及び戸ノ内町１丁目から６丁目まで）

の指定管理者

（所 在 地） 東京都世田谷区用賀４丁目10番１号 世田谷ビジネススクエア タワー