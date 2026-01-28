画像1

　尼崎市は、株式会社東急コミュニティーと「尼崎市地域福祉の推進に関する協定」を締結します。

　本市では、第４期「あまがさきし地域福祉計画」（令和４年度（2022年度）～令和８年度（2026年度））において、「互いに尊重し つながりささえあい 安全・安心に“ともにいきる”まち あまがさき」を基本理念とし、地域社会の一員として地域の課題解決に取り組む事業者と連携し、様々な地域の福祉課題の解決に努めています。

　この度、建物管理を通じて入居者の安全・安心を確保している東急コミュニティーと本市が、ともに地域福祉に関する様々な取り組みを推進することで、誰もが安全・安心を実感できるまちづくりにつなげていきます。

 

 

１　協定締結式

　⑴  日時　　　　令和８年２月４日（水）午前10時30分～11時

　⑵  場所　　　　尼崎市役所　特別会議室

　⑶  協定締結先　株式会社東急コミュニティー

　⑷  出席者　　　尼崎市副市長 吹野 順次

　　　　　　　　  株式会社東急コミュニティー マンション事業本部 公共住宅事業部長　中川　達二

　　　　　　　　  他４人

 

２　協定内容

　⑴  協定期間　 協定締結日から令和８年３月31日まで（１年毎に更新）

　⑵  具体的な連携内容（別紙参照）

 

３　参考

　　株式会社東急コミュニティー

　　（管理施設）市営住宅等（阪神間都市計画道路山手幹線以北の区域及び戸ノ内町１丁目から６丁目まで）

　　　　　　　  の指定管理者　

　　（所 在 地）  東京都世田谷区用賀４丁目10番１号　世田谷ビジネススクエア タワー

 

 

 

 

 

 

 

 