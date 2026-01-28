スイスの腕時計ブランドTUDORが 松屋銀座に初登場、F1をテーマにしたポップアップストアが期間限定オープン

日本ロレックス株式会社 TUDOR

1926年の創業以来、挑戦の精神を貫いてきたチューダー。1月28日から2月10日までの期間、松屋銀座にて、F1の高揚感とレーシングスピリットを体感できるポップアップストアを開催いたします。

本ポップアップストアの会場、松屋銀座 1F スペース・オブ・ギンザは、チューダーがパートナーシップを結ぶ「Visa Cash App Racing Bulls F1チーム」の世界観を反映した空間に様変わり。チームカラーであるホワイトとブルー、そして象徴的なチューダーレッドに彩られた会場では、ピットガレージを思わせるダイナミックな演出のもと、レーシングシミュレーターやアーケードレースゲームを通して、F1のスピードと躍動感をダイレクトに感じられます。

また、チューダーを代表する「ブラックベイ」をはじめ、プロフェッショナルダイバーズウォッチ「ペラゴス」や、冒険時計の象徴「レンジャー」など、最新モデルから定番コレクションまでを一堂に展示。この特別な空間で、挑戦をともにする一本との出会いをお楽しみください。

「BORN TO DARE（挑戦者の精神）」――。既成概念にとらわれず、自らの道を切り拓くチューダーの哲学は、F1という極限の世界とも深く共鳴しています。ぜひこの機会に、皆さまのご来場をお待ちしております。

TUDOR POP-UP STORE (チューダー ポップアップストア)

会場: 松屋銀座 1F スペース・オブ・ギンザ

東京都中央区銀座3-6-1

期間: 2026年1月28日(水)～2月10日(火)

営業時間: 11:00 - 20:00 *2月1日(日)・8日(日)は19:30まで

URL: https://tinyurl.com/yhkrxtuv *期間限定公開

ABOUT TUDOR

チューダーは、数々の受賞歴のあるスイスウォッチブランドで、洗練されたスタイル、確かな信頼性、そして価格を超える独自の価値を備えた機械式時計を提供する。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの名義で「チューダー（The Tudor）」が初めて登録された。その後1946年、ハンス・ウイルスドルフは、高い品質と信頼性を備えながらも、手の届く価格で提供できる腕時計を製造するために、モントル チューダー SAを正式に設立した。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。 レンジャー、ブラックベイ、ぺラゴス、ヘリテージ、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、チューダーは2015年より、多機能で優れた性能を備えた機械式のマニュファクチュール キャリバーも提案している。

【ブランドクレジット】

ブランド名：（英）TUDOR /（日）チューダー

読者問い合わせ先：日本ロレックス△/△チューダー（※△＝半角スペース スラッシュは半角）

公式ウェブサイト：https://www.tudorwatch.com/ja

住所：東京都中央区銀座3-5-4 10F TEL：0120-929-570