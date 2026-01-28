グローバル大手が寡占する3.98億ドル市場：食品機械用潤滑剤の勢力図
食品用潤滑剤は、食品や飲料、医薬品、化粧品、動物飼料など人の健康に直接関わる分野で使用される特殊な潤滑剤であるため、極めて高い安全性と純度が求められる。一般の工業用潤滑剤とは異なり、食品衛生法や各種認証制度に対応する設計が不可欠であり、原材料から製造工程、最終製品に至るまで厳格な管理体制が敷かれている。製造ラインの効率維持と、製品の衛生品質を両立させるため、食品用潤滑剤の重要性は年々増している。
この分野の市場動向として、安全志向の高まりとともに食品関連工場の衛生管理意識が大きく向上しており、潤滑剤の選定においても「食品グレード」であることが強く意識されるようになっている。特に、グローバル化の進展に伴い、国際的な品質基準や認証をクリアした製品の需要が顕著であり、これが市場の高付加価値化を促進する要因となっている。従来品からの代替ニーズも高まっており、技術革新によって新しいニーズに応える動きが活発化している。
市場を牽引する主な要因としては、食品業界における自動化・機械化の加速が挙げられる。近年、加工ラインの高度化や連続稼働体制の強化が進んでおり、それに伴って潤滑剤にもより高性能かつ長寿命な仕様が求められるようになっている。さらに、偶発的な混入リスクへの対応が求められる中で、人体に無害でありながら潤滑性や耐熱性、耐水性を備えた製品への関心が高まり、市場成長の強力な推進力となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「2025～2031年グローバル食品機械用潤滑剤市場レポート」（https://www.lpinformation.jp/reports/143833/food-machinery-lubricants）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.2%で、2031年までにグローバル食品機械用潤滑剤市場規模は3.98億米ドルに達すると予測されている。
図. 食品機械用潤滑剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340236/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340236/images/bodyimage2】
図. 世界の食品機械用潤滑剤市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、食品機械用潤滑剤の世界的な主要製造業者には、FUCHS、TotalEnergies、BP、Exxon Mobil、Kluber、Anderol、Interflon、Petro-Canada、ITW、SKFなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約71.0%の市場シェアを持っていた。
業界における今後の企業展望としては、信頼性と安全性を両立させた製品群を有する企業が、より高い評価を得る構図が続くと考えられる。特に、グローバルな認証を多数取得し、地域ごとの規制や業界特性に対応できる技術力を備えた企業は、国内外の食品製造拠点からの引き合いを増やすことができる。安全だけでなく、運用コストの削減や生産性向上にも貢献する提案ができることが、競争優位性の鍵となる。
さらに、アフターサポートや現場提案力の強化が、長期的な信頼関係の構築に寄与する。単なる潤滑剤の提供にとどまらず、工場全体のメンテナンス戦略や設備保全の最適化に踏み込んだソリューションを提供することで、顧客ロイヤルティの向上とリピート受注の確保が期待される。専門性の高い分野であるからこそ、現場の課題に即した提案力が他社との差別化を生み出す要因となる。
