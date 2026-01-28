バイオインフォマティクス 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月16に「バイオインフォマティクス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バイオインフォマティクスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バイオインフォマティクス市場の概要
バイオインフォマティクス市場に関する当社の調査レポートによると、バイオインフォマティクス 市場規模は 2035 年に約 425 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バイオインフォマティクス市場規模は約 152億米ドルとなっています。バイオインフォマティクスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、がん、糖尿病、神経疾患、心血管疾患といった慢性疾患や複雑な疾患の世界的な罹患率の上昇は、バイオインフォマティクス市場の成長を加速させる主要因となっています。例えば、2024年10月に米国疾病対策センター（CDC）が発表した報告書によると、2023年には米国で約919,032人が何らかの心臓疾患で死亡しました。これらの疾患は多機能的かつ不均一であり、遺伝的変異や生活習慣の影響を受けるため、高度なバイオインフォマティクスソリューションへのニーズが高まっています。
バイオインフォマティクスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/bioinformatics-market/79767
バイオインフォマティクスに関する市場調査によると、パターン認識、予測モデリング、分類などのバイオインフォマティクスワークフローにおけるAIと機械学習の高い統合度により、市場シェアは拡大すると予測されています。これに加え、個別化医療と精密医療への注目度が高まっていることも市場成長を後押ししています。
しかし、高性能なバイオインフォマティクスソフトウェア、データストレージソリューション、高性能コンピューティングクラスターには多額の初期投資が必要です。この高額な費用は、特に新興市場における小規模な研究室、機関、スタートアップ企業にとって障壁となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340267/images/bodyimage1】
バイオインフォマティクス市場セグメンテーションの傾向分析
バイオインフォマティクス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バイオインフォマティクスの市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
バイオインフォマティクス市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-79767
アプリケーション別に基づいて、バイオインフォマティクス市場はゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、トランスクリプトミクスサブセグメントに分割されています。ゲノミクス分野は、次世代シーケンシング（NGS）技術の普及拡大と精密医療および個別化医療への注目の高まりにより、予測期間中に42%の市場シェアを占めると予想されています。
バイオインフォマティクス市場の概要
バイオインフォマティクス市場に関する当社の調査レポートによると、バイオインフォマティクス 市場規模は 2035 年に約 425 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バイオインフォマティクス市場規模は約 152億米ドルとなっています。バイオインフォマティクスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、がん、糖尿病、神経疾患、心血管疾患といった慢性疾患や複雑な疾患の世界的な罹患率の上昇は、バイオインフォマティクス市場の成長を加速させる主要因となっています。例えば、2024年10月に米国疾病対策センター（CDC）が発表した報告書によると、2023年には米国で約919,032人が何らかの心臓疾患で死亡しました。これらの疾患は多機能的かつ不均一であり、遺伝的変異や生活習慣の影響を受けるため、高度なバイオインフォマティクスソリューションへのニーズが高まっています。
バイオインフォマティクスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/bioinformatics-market/79767
バイオインフォマティクスに関する市場調査によると、パターン認識、予測モデリング、分類などのバイオインフォマティクスワークフローにおけるAIと機械学習の高い統合度により、市場シェアは拡大すると予測されています。これに加え、個別化医療と精密医療への注目度が高まっていることも市場成長を後押ししています。
しかし、高性能なバイオインフォマティクスソフトウェア、データストレージソリューション、高性能コンピューティングクラスターには多額の初期投資が必要です。この高額な費用は、特に新興市場における小規模な研究室、機関、スタートアップ企業にとって障壁となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340267/images/bodyimage1】
バイオインフォマティクス市場セグメンテーションの傾向分析
バイオインフォマティクス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バイオインフォマティクスの市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
バイオインフォマティクス市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-79767
アプリケーション別に基づいて、バイオインフォマティクス市場はゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、トランスクリプトミクスサブセグメントに分割されています。ゲノミクス分野は、次世代シーケンシング（NGS）技術の普及拡大と精密医療および個別化医療への注目の高まりにより、予測期間中に42%の市場シェアを占めると予想されています。