BeaconLink合同会社（本社：東京都、代表：阿部宏貴）が運営する海外旅行向けeSIMサービス「JapanConnect eSIM（ https://japanconnect-esim.store/）は、eSIMのインストール状況・利用期間・データ残量をWeb上で確認できる新ツール「eSIMステータスチェッカー」をリリースいたしました。

本ツールにより、海外渡航者が抱えがちな、

・「eSIMはちゃんとインストールできている？」

・「いつまで使えるの？」

・「データ残量はあとどれくらい？」

といった不安を、アプリ不要・ログイン不要で即時確認できるようになります。

開発導入の背景： 「eSIMの目に見えない」不安をなくしたい

近年、海外旅行や出張時の通信手段としてeSIMの利用が急増しています。しかし利便性の一方で、次のような検索・問い合わせが増加しています。

・インストールが正常にできているかの確認

・データ残量確認

・繋がらない原因

・いつまで使えるか

多くのeSIMサービスでは、データ使用量確認のために専用アプリのインストール、マイページへのログインが必要であり、「手軽さ」が損なわれるケースもありました。

そこでJapanConnect eSIMは、Webブラウザだけで利用できる「eSIMステータスチェッカー」を開発導入しました。

新機能「eSIMステータスチェッカー」の3つの特徴



■ 「eSIMステータスチェッカー」とは？

ICCID（eSIMの識別番号）を入力するだけで、利用状況をリアルタイム表示できるWebツールです。

✔ 特徴① ICCID入力だけのシンプル設計

ID・パスワード不要。メール等で届いた「ICCID（19～22桁の番号）」を入力するだけで確認可能。

✔ 特徴② eSIMのインストール状況・利用期間を可視化

・現在インストール済みか

・利用開始日時

・利用終了日

・アクティベート期限

が一目で分かり、渡航前チェックや長期滞在管理に最適です。

✔ 特徴③ データ残量確認機能

「あと何GB使えるか」をグラフと数値で表示。 海外でのデータ使い過ぎ防止や追加eSIM購入の判断がスムーズになります。

■ 対象ユーザー

本機能は特に以下のユーザーに有効です。

・海外旅行者

・海外出張者

・留学生

・ワーキングホリデー渡航者

■ JapanConnect eSIMについて

JapanConnect eSIMは、海外渡航者向けに世界各国対応のプリペイドeSIMを提供する通信サービスです。 物理SIM不要、即日発行、アプリ不要の簡単設定が特長です。

■ 会社概要

会社名：BeaconLink合同会社

代表者：阿部宏貴

所在地：東京都

サービス：JapanConnect eSIM

企業URL：https://beaconlink.jp/