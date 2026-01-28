【新機能リリース】eSIMのインストール状況・データ残量をWebで確認可能に
BeaconLink合同会社（本社：東京都、代表：阿部宏貴）が運営する海外旅行向けeSIMサービス「JapanConnect eSIM（ https://japanconnect-esim.store/）は、eSIMのインストール状況・利用期間・データ残量をWeb上で確認できる新ツール「eSIMステータスチェッカー」をリリースいたしました。
本ツールにより、海外渡航者が抱えがちな、
・「eSIMはちゃんとインストールできている？」
・「いつまで使えるの？」
・「データ残量はあとどれくらい？」
といった不安を、アプリ不要・ログイン不要で即時確認できるようになります。
開発導入の背景： 「eSIMの目に見えない」不安をなくしたい
近年、海外旅行や出張時の通信手段としてeSIMの利用が急増しています。しかし利便性の一方で、次のような検索・問い合わせが増加しています。
・インストールが正常にできているかの確認
・データ残量確認
・繋がらない原因
・いつまで使えるか
多くのeSIMサービスでは、データ使用量確認のために専用アプリのインストール、マイページへのログインが必要であり、「手軽さ」が損なわれるケースもありました。
そこでJapanConnect eSIMは、Webブラウザだけで利用できる「eSIMステータスチェッカー」を開発導入しました。
新機能「eSIMステータスチェッカー」の3つの特徴
■ 「eSIMステータスチェッカー」とは？
ICCID（eSIMの識別番号）を入力するだけで、利用状況をリアルタイム表示できるWebツールです。
✔ 特徴① ICCID入力だけのシンプル設計
ID・パスワード不要。メール等で届いた「ICCID（19～22桁の番号）」を入力するだけで確認可能。
✔ 特徴② eSIMのインストール状況・利用期間を可視化
・現在インストール済みか
・利用開始日時
・利用終了日
・アクティベート期限
が一目で分かり、渡航前チェックや長期滞在管理に最適です。
✔ 特徴③ データ残量確認機能
「あと何GB使えるか」をグラフと数値で表示。 海外でのデータ使い過ぎ防止や追加eSIM購入の判断がスムーズになります。
■ 対象ユーザー
本機能は特に以下のユーザーに有効です。
・海外旅行者
・海外出張者
・留学生
・ワーキングホリデー渡航者
■ JapanConnect eSIMについて
JapanConnect eSIMは、海外渡航者向けに世界各国対応のプリペイドeSIMを提供する通信サービスです。 物理SIM不要、即日発行、アプリ不要の簡単設定が特長です。
■ 会社概要
会社名：BeaconLink合同会社
代表者：阿部宏貴
所在地：東京都
サービス：JapanConnect eSIM
企業URL：https://beaconlink.jp/