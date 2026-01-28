【JPIセミナー】大阪ガス(株)「エネルギートランジションに向けた活動とe-methane（合成メタン）社会実装に向けた技術開発について」2月16日(月)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、大阪ガス株式会社 副理事 カーボンニュートラルメタン開発チーム マネジャー 横山 晃太 氏を招聘し、エネルギートランジションに向けた活動とe-methane（合成メタン）社会実装に向けた技術開発について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

大阪ガス(株)：エネルギートランジションに向けた活動と

e-methane（合成メタン）社会実装に向けた技術開発について

〔開催日時〕

2026年02月16日(月) 13:30 - 15:30

〔講師〕

大阪ガス株式会社

副理事 ガス製造・エンジニアリング事業部 エンジニアリング部

カーボンニュートラルメタン開発チーム

マネジャー

横山 晃太 氏

〔講義概要〕

大阪ガスは２０５０年のカーボンニュートラル実現に挑戦しています。都市ガスの脱炭素化に関しては、主原料である天然ガスから「e-メタン」への移行を目指し、さまざまな取り組みを進めています。天然ガスとe-メタンは主成分がメタンでほぼ同じであるため、既存の都市ガスサプライチェーンをそのまま利用して供給でき、天然ガスからのシームレスな移行が可能です。

講演では、CNに向けた取り組みやe-メタンの特長・技術開発に関して詳説します。

〔講義項目〕

１. エネルギートランジションに向けたDaigasグループの取り組み

２. e-メタンの社会実装に向けた技術開発

※詳細項目は確定しだい公開いたします。

３. 関連質疑応答

〔受講方法〕

