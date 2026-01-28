大人気グローバルコスメブランド「SHEGLAM（シーグラム）」ハイライト＆コントゥアパレットが1月28日(水)より一部店舗で先行発売中！3月より全国バラエティショップ、ドン・キホーテ他で一般発売開始！
ハイクオリティ×お手頃価格でSNSを中心に話題！
グローバルコスメブランド 「SHEGLAM（シーグラム）」 より、きめ細かい微粒子パウダーで立体美を引き立てるハイライト＆コントゥアパレット 2種が登場！
一部店舗にて2026年1月28日（水）より先行発売開始、全国 3000 店舗以上のバラエティショップ、ドン・キホーテ系列店舗・ドラッグストア等で3月4日（水）より一般発売！
― インターナショナルコスメティックス株式会社 ―
インターナショナルコスメティックス株式会社（本社：東京都中央区 代表：平木正人）では、世界中で大人気を博しているグローバルコスメブランド「SHEGLAM（シーグラム）」の輸入代理店として、日本で展開中です。
このたびSHEGLAMより、繊細な光反射を生むパール粒子＆マットハイライトと、日本人の肌トーンに合わせたナチュラル＆しっかり発色コントゥアを1つにした、手軽にプロのような立体小顔メイクを叶える２種類のフェイスパレットを、1月28日（水）より 一部店舗にて先行発売、3月4日（水）より 全国3000店舗以上のPLAZA、HANDS等のバラエティショップ、ドン・キホーテ系列店舗、サンドラッグ、マツモトキヨシ等のドラッグストアにて一般発売いたします。ぜひ店頭でチェックしてみてください。
〈製品紹介〉
??シーグラム ハイパースカルプト ハイライト＆コントゥアパレット
カラー展開：2種 〈クール〉〈ウォーム〉
価格：各1,210円（税込） 内容量：10g
??シーグラム トライアングルブラシ
価格：550円（税込）
【特徴】
POINT1：4色で仕込む！引き立つ自然なツヤ感と立体美
繊細な光反射を生むパール粒子＆マットハイライトと、日本人の肌トーンに合わせたナチュラル＆しっかり発色コントゥアパレット。きめ細かいなめらかな微粒子パウダーで伸びがよくブレンドしやすいので、これ一つで手軽にプロのような立体小顔メイクを叶えます。
2色でシンプルに仕上げても、4 色でしっかりグラデーションやトーンアップも◎ 捨て色無しのカラーセレクト。
POINT2：スキントーンに合わせて選びやすい！似合う色が見つかる２パレット
COOL SHADE
・黄味を抑えたグレージュカラー ・肌なじみのいいピンクホワイト
WARM SHADE
・暖かみのあるブラウンカラー ・白浮きしにくいベージュホワイト
POINT3：三角ブラシがワンランク上の陰影を演出！鼻筋にもしっかりフィット！
三角ヘッドが特徴的なブラシ。柔らかい毛質でパウダーをしっかりキャッチしてキレイに発色してくれます。
特徴的な三角ヘッドが鼻筋にフィットするだけでなく、面をつかってマットハイライトをキレイに塗ることができます。
??コンシーラー代わりや涙袋メイクにもおすすめ！
鼻筋・フェイスラインだけでなくマルチに活躍！口角のくすみや目の下などにマットハイライトを入れると自然にトーンアップ！ふっくらとかわいらしい印象に仕上がります。
細いブラシを使って陰影やぷっくり感を表現することで、涙袋メイクにもお使いいただけます。
【お問合せ】
インターナショナルコスメティックス株式会社
TEL：03-5825-7588 https://www.ici-cosme.net/
【プレスの皆様からのお問い合わせ】
（株）Central Medience Communications
PR課 ヌーヴェル・ヴァーグ
03-5544-9126 pr@centralmedience.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340243/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340243/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340243/images/bodyimage3】
配信元企業：インターナショナルコスメティックス株式会社
