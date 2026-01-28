aden + anais 2026年新作コレクションを発表！新デザイン「ミューラル（一枚絵）プリント」で赤ちゃんを物語の主人公に

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、ニューヨーク発、世界中で愛されるモスリンコットンブランド「aden + anais（エイデンアンドアネイ）」から、個性豊かな5つの新作コレクションを発表いたします。2026年は、トレンドの「リボン」や「ヴィンテージカー」、冒険へ誘う「宇宙」、ポップな「アイスクリーム」など、遊び心あふれる手描きプリントをラインアップしています。

2026年新作コレクション：全5ラインアップを公開

特にブランドのルーツを描いた「New York City」や、広げるだけでフォトジェニックな一枚絵となる「ミューラルプリント」は、デザインやスタイルにこだわる大人たちの心をも掴む注目の仕上がりです。

モスリンコットンは通気がよく、ふんわりと柔らかい肌ざわりで、安心して赤ちゃんにご使用いただけます。吸水性と速乾性にも優れ、睡眠、授乳、お風呂など、様々なシーンで親子の暮らしをサポートいたします。

※2026年3月下旬～4月上旬より順次発売予定

＜展開アイテム＞

・スワドル／おくるみ

・ブランケット

・スナップビブ

・ウォッシュクロス／ガーゼハンカチ

今回特におすすめするのは、「ウォッシュクロス／ガーゼハンカチ」。沐浴ガーゼやお口拭きなど、赤ちゃんのケアで使用できるほか、大人のライフスタイルにもフィットするアイテムです。ハンドタオルやキッチンクロスとして活躍し、赤ちゃんから大人まで、心地よさをシェアできる普遍的な逸品です。

【ブティックコレクション】（プレミアムライン）

■NYC（ニューヨーク）

ブランド創業の地・ブルックリンの街並みやニューヨーカーが気軽に楽しむフードを描いた、都会的でプレイフルなデザイン。

■Space（宇宙）

ロケットや太陽系を描いた冒険心あふれるデザイン。ミューラルプリントで壮大な宇宙空間が広がります。

■Bows（リボン）

トレンドのリボンモチーフをマスタードとセージのモダンな配色で表現した、大人の可愛らしさ。

【エッセンシャルズ】（デイリーライン）

■Vintage Cars（ビンテージカー）

クラシックな車をモチーフにしたコレクション。活気に満ちた、大胆な色使いが特徴です。

■Ice cream（アイスクリーム）

ポップで楽しげなスイーツモチーフのコレクション。モダンなパステルパレットで、心躍るひとときを届けます。

2026年コレクションのハイライト：新デザイン「ミューラルプリント」

このたび採用された「ミューラル（一枚絵）プリント」は、おくるみ全体を一つの物語に見立てた革新的なデザインです。

■物語性の提供

広げたおくるみの上に赤ちゃんを寝かせるだけで、まるで絵本の主人公になったような幻想的な写真が撮れます。

■SNS需要への合致

「寝相アート」や「マンスリーフォト」を高品質で残したいという現代の親層のニーズに直結します。

ブランド紹介

2006年、ニューヨークで設立。創業者レーガン モヤ ジョーンズ自身の「子どもたちができるだけ良い環境で育つことができるように」という想いから始まったベビー・キッズライフスタイルブランドです。柔らかく通気性の良いモスリンコットンのスワドルをはじめとするアイテムをラインナップしています。シンプルで実用的な商品設計とデザインで子育てに携わる方々とその子どもたちを優しくつつみ、温かな時間をつくりたいと願っています。

Amazonブランドストア :https://www.amazon.co.jp/stores/adenanais/page/4C863818-023B-49DE-A557-4CA61763C7CA?lp_asin=B0G4346QLB&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_7Y4SC48WNNCEMSMHBJ1A&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_stoInstagram :https://www.instagram.com/adenandanaisjpX :https://x.com/adenandanaisjp

※2026年新作コレクションは、2026年3月下旬～4月上旬より順次発売予定

【aden + anaisが選ばれる理由】

made for baby + designed for you

安心して赤ちゃんにご使用いただける素材、モスリンコットン。縦糸と横糸を優しくていねいに平織りしたモスリンは通気がよく、ふんわりと柔らかい肌ざわりが魅力です。シーンや気分で使い分けて楽しい、バリエーション豊富なデザインで、パパママの嬉しいポイントを押さえました。もちろん洗濯機で簡単にお手入れ可能。洗うたびにふんわり心地よい肌ざわりで、長くご愛用いただけます。

毎日使うものだから、ご使用いただくみなさまにとってやさしい存在であることを目指しています。

日本市場のインサイトを活かした「次世代へのブランド・シフト」

ダッドウェイは「世界中のとっておきを日本へ」届けるパートナーとして、ブランドが持つ本質的な輝きを、日本のライフスタイルに合わせた価値へと最大化させる役割を担っています。

今回の2026年コレクションにおいては、世代を超えて愛されるブランドへと進化を遂げるため、新たな挑戦を開始します。SNSでの発信を楽しみ、パーソナライズされた体験を重視する日本の若い親層のトレンドを分析し、ダッドウェイ独自の知見によりコーディネートいたしました。

また、aden + anaisの新作を軸に、ダッドウェイが取り扱う各ブランドを融合させたトータルコーディネートをご提案することで、ブランドの枠を超えた「ワクワクする毎日」を売り場全体で演出してまいります。

【ご案内】第101回東京インターナショナル・ギフト・ショーにてお披露目

本コレクションおよびダッドウェイが提案するトータルコーディネートを、「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」にて初公開いたします。

会場では「ミューラルプリント」の圧倒的な世界観をご体感いただけるほか、2026年新作コレクションに続く、ブランドの「次世代へのファン層シフト」を象徴する新コレクションの情報を、本展示会にて初披露。当社が培ってきた市場知見を活かし、ターゲットの感性を刺激するコーディネートを、先行して解禁・ご案内させていただきます。皆さまのご来場をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。



【出展概要】

展示会名 ：第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会期 ：2026年2月4日（水）～6日（金）

会場 ：東京ビッグサイト（東・西・南展示棟）

詳細情報 ：https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/

ブース番号：東6ホール T28-07(出展フェア：A1 ベビー＆キッズフェア)

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年創業。世界中から見つけ出した「とっておき」の育児用品を日本へ。あえて日本の型にはめすぎず、ブランドが持つ本質的な輝きを活かし、パートナーの皆さま、お客さまと共にその価値を最大化しています。また、その知見を活かし、暮らしに必要な「エッセンス」を機能やデザインに注ぎ、メーカーと共に創り上げています。世界と日本の良さを紡ぎ、家族の毎日に彩りを添えます。