ショコラ×いちご×紅茶が織りなす、ビブリオテークの〈バレンタインパンケーキ〉登場。アールグレイ香る濃厚リッチなショコラムースに、いちごとオレンジの余韻を添えて。

東京・大阪・福岡・熊本で展開する『カフェ＆ブックス ビブリオテーク』と、姉妹店のパンケーキ専門店『パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク』では、毎月異なる味わいを届ける「マンスリーパンケーキ」シリーズを展開しています。

2026年2月1日（日）～2月28日（土）の期間は、バレンタインシーズンに合わせて〈いちごとアールグレイショコラのバレンタインパンケーキ〉を提供します。アールグレイ香る濃厚ショコラムースに、果実のジューシーな甘酸っぱさを組み合わせた、甘味と香りの構成が特徴の季節限定メニューです。

【2月限定】ショコラ・いちご・紅茶が重なる、バレンタインパンケーキ登場。

バレンタインシーズンを迎える2月、ビブリオテークのマンスリーパンケーキは、ショコラを主役に、紅茶と果実の香りと風味を重ねた大人の味わいへ。アールグレイの華やかな香りをまとわせた濃厚ショコラムースに、フルーティーな酸味を添え、甘さの中に軽やかな奥行きをもたせました。甘味と香りがゆっくり溶け合い、余韻として重なる、この時期だけのマンスリーパンケーキです。

“甘さの余韻”で恋をする。いちごとアールグレイショコラのバレンタインパンケーキ

アールグレイがふわりと立ちのぼる濃厚なショコラムースに、みずみずしいフレッシュいちごの甘酸っぱさを重ねました。紅茶の華やかな香りとカカオのほろ苦さが口の中で溶け合い、そこにオレンジソースのさわやかな酸味が軽やかなアクセントを添えます。ひと口ごとに香りと味わいの表情が移ろう、バレンタインのためだけに仕立てた、華やかで奥行きのあるひと皿です。

【商品情報】

・商品名：いちごとアールグレイショコラのバレンタインパンケーキ オレンジソース

・価格：1,540円（税込）

・提供期間：2026年2月1日（日）～ 2026年2月28日（土）

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク4店舗（有楽町／吉祥寺／大阪／福岡）、パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

※収穫状況により販売時期と内容が変更になる場合がございます。

※店舗によって展開内容や店頭表示金額が異なる場合がございます。

【店舗概要】

■ cafe&books bibliotheque〈カフェ＆ブックス ビブリオテーク〉

それは、今日をちょっと特別にする ケーキの時間。旬の食材を使用した、一から手作りのこだわりケーキ、ふわふわ・もっちりの焼きたてパンケーキに季節のお食事プレートをお楽しみいただけます。本や雑貨に囲まれて過ごす、特別なひとときを。

[東京] 千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ1 3F／TEL：03-5222-1566

[東京] 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺1F 2番街／TEL：0422-22-1495

[大阪] 大阪市北区梅田1-12-6 E~ma B1F／TEL：06-4795-7553

[福岡] 福岡市中央区天神2-10-3 VIORO B1F／TEL：092-752-7443

[熊本] 熊本市手取本町6-1 鶴屋百貨店 東館1F PARKTERiA／TEL：096-323-5270

■ PANCAKE & books bibliotheque〈パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク〉

「パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク」は、自分好みのパンケーキを発見できるパンケーキ専門店。東京・大阪・福岡・熊本で展開する「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」の姉妹店として2020年よりスタート。北海道・浜中町のプレミアム牛乳と淡路島・北坂養鶏場の純国産鶏卵「さくらたまご」を贅沢に使用し、ふっくらとした“しっとりモチモチ”のできたてパンケーキを提供しています。

[大阪] 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス4F／TEL：06-4395-5757

