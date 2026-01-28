2025Ç¯ÅÙ¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×¤Ç»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×»°É©½Å¹©¤Î¹Ò¶õ±§ÃèÉôÉÊ¹©¾ì¤¬¡Ö»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£Ä¹´±¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¤¬¼çºÅ¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¸å±ç¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Î»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ ´î·¼¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡¢»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤¬¡ÖÄãGWPÎäÇÞºÎÍÑ¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿ー¥ÜÎäÅàµ¡JHT-Y/JHT-YI¥·¥êー¥º¡×¤ÇÀ½ÉÊ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÉôÌç¡Ê¶ÈÌ³Ê¬Ìî¡Ë¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»°É©½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢»°É©½Å¹©¡ËÌ±´Öµ¡¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÌ¾¸Å²°¹Ò¶õ±§Ãè¥·¥¹¥Æ¥àÀ½ºî½êÂç¹¾¹©¾ì¤Ï¡¢¡ÖMISSION NET ZEROÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¾Ê¥¨¥Í³èÆ°-¹Ò¶õ±§ÃèÉôÉÊ¹©¾ì¤ÎÄ©Àï-¡×¤Ç¾Ê¥¨¥Í»öÎãÉôÌç¡ÊÍ¢Á÷Ê¬Ìî¡Ë¤Î¡Ö»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£Ä¹´±¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ï1·î28Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿¾Ê¥¨¥Í¤Î»öÎã¤ä¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ½¾´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í°Õ¼±¤Î¿»Æ©¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ½ÉÊ¤ÎÉáµÚ¡¢¾Ê¥¨¥Í·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢ÅÅÆ°ÎäÅàÎäÂ¢¼Ö¡Ö¥¨¥ë¥ÕEV+TEJ35AM¡×¤Ç2024Ç¯ÅÙ¤Î»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£Ä¹´±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ÊÃí1¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿JHT-Y¡Ê¸ÇÄêÂ®µ¡¡Ë¡¿JHT-YI¡Ê¥¤¥ó¥Ðー¥¿µ¡¡Ë¤Ï¡¢GWP¡ÊÃí2¡Ë¤¬1Ì¤Ëþ¤È¶Ë¤á¤Æ´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤ÎäÇÞHFO-1234yf¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¥¿ー¥ÜÎäÅàµ¡¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¥¿ー¥ÜÎäÅàµ¡¤ÏÎä¿å¤ò¹â¸úÎ¨¤ÇÀ¸À®¤¹¤ëÇ®¸»µ¡¤Ç¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¿·µ¬Àß·×¤Î°µ½Ìµ¡¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äê³ÊCOP¤ÏºÇÂç6.4¤òÃ£À®¤·¡¢¥¤¥ó¥Ðー¥¿µ¡¤Ç¤ÏIPLV8.8¡ÊÃí3¡Ë¡¢ÉôÊ¬Éé²Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏºÇ¹âCOP24.9¡ÊÃí4¡Ë¤È¤¤¤¦¹â¸úÎ¨±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GWP¤Î¹â¤¤HFC¡ÊÂåÂØ¥Õ¥í¥ó¡ËÎäÇÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½¾ÍèÀ½ÉÊ¤«¤éËÜ¥·¥êー¥º¤Ø¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤ª¤è¤ÓCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÇ¯´ÖÌó20¡óºï¸º¤Ç¤¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶õÄ´ÍÑÅÓ¤äÀ¸»º¹©Äø¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹ÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¹©¾ì¤äÃÏ°èÎäÃÈË¼¤Ê¤É¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JHT-Y/JHT-YI¥·¥êー¥º
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£Ä¹´±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âç¹¾¹©¾ì¤Ï¡¢ÃÛ80Ç¯Ä¶¤Î·ú²°¤â¸½Â¸¤¹¤ë¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì±´ÖÎ¹µÒµ¡¤Î¼çÍã¤äÆ¹ÂÎ¤Ê¤É¤ò¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý²¼¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Ê¥¨¥Í²½¤ËºÝ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë2040Ç¯¤Î¡ÖMISSION NET ZERO¡×Ã£À®Àë¸À¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤Ç¾Ê¥¨¥Í³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Âè1ÃÊ³¬¤Ç¹©¾ìÆâÁ´ÀßÈ÷¤Î¾Ê¥¨¥Í¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ë¤è¤ë¥à¥À¼è¤ê¡¢Âè2ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÇ®½èÍýÏ§¤òÊä½¤¡¦¼«Æ°²½¤·¤ÆÇ®¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âè3ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤ÎÆÈ¼«³«È¯¤ä²Ê³ØÅª¼êË¡¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤êÁ´ÂÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¡¢¸¶Ã±°Ì18¡ó¤Î¾Ê¥¨¥Í¡ÊÃí5¡Ë¤È4,200¥È¥ó¤ÎCO2ºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥ー¥à¤ÏÉ¸½à²½¤µ¤ìÂ¾µòÅÀ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À¸»ºÀ¤ÈÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤Ê¤¤Åê»ñ¤Ç¾Ê¥¨¥Í²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¡¢ÈÆÍÑÀ¡¦ÇÈµÚÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë³èÆ°¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ª¤è¤Ó»°É©½Å¹©¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëCO2ºï¸º¤È¾Ê¥¨¥Í¤ËÌòÎ©¤Äµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ³«È¯¡¢³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤ÎÉý¹¤¤»ö¶ÈÎÎ°è¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë°ìÁØÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¹Ò¶õ±§Ãè¥·¥¹¥Æ¥àÀ½ºî½ê Âç¹¾¹©¾ì
(Ãí1)»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î2024Ç¯ÅÙ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mhi.com/jp/news/25013002.html
(Ãí2)GWP¤ÏGlobal Warming Potential¤ÎÎ¬¡£CO2¤ò1¤È¤·¤¿ÃÏµå²¹ÃÈ²½·¸¿ô¤Ç¡¢ÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤É²¹¼¼¸ú²Ì¤¬Äã¤¯´Ä¶À¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£JHT-Y/JHT-YI¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mhi.com/jp/news/220405.html
(Ãí3)IPLV¤ÏIntegrated Part Load Value¤ÎÎ¬¡£¶õÄ´µ¡´ï¤ÎÉôÊ¬Éé²Ù±¿Å¾»þ¤Î¸úÎ¨¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢ÃÍ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨À¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£
(Ãí4)COP¤ÏCoefficient Of Performance¤ÎÎ¬¡£JISµ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð¤¹¤ëÀ®ÀÓ·¸¿ô¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£
(Ãí5)¸¶Ìý´¹»»¤ÇÇ¯2,074¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ë¤Îºï¸º¡£Âç¹¾¹©¾ì¤Î³èÆ°¤òÉ¸½à²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Î¹ñÆâ¤ÎÂ¾¹©¾ì¤ØÇÈµÚ¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç¤ÇÇ¯1Ëü2,000¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ë¤Îºï¸º¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£