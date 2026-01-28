「ジュリーク」から、撮影前のプロユースとしてヘアメイクさんに愛用されている低刺激処方の保湿クリーム現品に、化粧水・美容オイル・オリジナルポーチがセットになった限定キットが2/1に登場！
CA クリームキット
8,800円（税抜8,000円）
2026年2月1日(日) 数量限定発売
しっとり、うるおいヴェールで
至福の使い心地
ジュリークオーガニック自社農園で育てたカレンドラ*¹とマヌカリーフ*²のエキスを贅沢に配合し、撮影前のプロユースとして、ヘアメイクさんに愛用されている低刺激処方の保湿クリームの現品に。整肌化粧水・美容オイルのミニサイズ、そしてオリジナルポーチがセットになった限定キット。
乾燥やゆらぎが気になる季節に、うるおいバリアで肌をやさしく守る特別なケアを。
こころがほぐれるような、バニラやココナッツを思わせるほのかに甘い香り。
*¹トウキンセンカ花エキス(整肌成分) *²ギョリュウバイ葉エキス(整肌成分)
キット内容CA クリーム 50mL/クリーム/現品
オーガニック認証自社農園で栽培したカレンドラ*¹やマヌカリーフ*²エキス配合の保湿クリーム。
低刺激処方でやわらかに肌を包み、うるおいバリアで肌を保護します。
しっとりとうるおいながら、べたつかないつけ心地。
*¹トウキンセンカ花エキス(整肌成分) *²ギョリュウバイ葉エキス(整肌成分)
CA フェイスオイル 9mL/美容オイル/ミニサイズ
敏感に傾きがちな肌*¹をすこやかに保つカレンドラエキス*²配合の美容オイル。
低刺激処方で、1本6役とマルチにお使いいただけます。季節の変わり目のゆらぎ肌にもおすすめ。
*¹乾燥や外的刺激などによる *²トウキンセンカ花エキス（整肌・ツヤ成分）
CA トナー 10mL/整肌化粧水/ミニサイズ
オーガニック認証自社農園で栽培したカレンドラ*¹やマヌカリーフ*²エキス配合の整肌化粧水。
低刺激処方で、洗顔後や日焼け後などの敏感に傾きがちな肌*³にうるおいを与え、すこやかに保ちます。
ふきとり化粧水*⁴としてもご使用いただけます。
*¹トウキンセンカ花エキス（整肌・ツヤ成分）*²ギョリュウバイ葉エキス(整肌成分) *³乾燥や外的刺激などによる *⁴コットンにたっぷりと取り、やさしくなでるようにご使用ください。強くこすらないようご注意ください。
ジュリークについて
ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。
手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。
ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/
