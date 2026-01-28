《ZETT》軟式野球を満喫したい君に 使って欲しい理由(ワケ)がある。軟式グラブ【ネオステイタスSC シリーズ】2026限定モデル登場！
「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、軟式野球を満喫したいプレーヤーに向けてこだわりの品質と機能をリーズナブルに提供するツートンタイプ軟式グラブ【ネオステイタスSC シリーズ】限定モデルを発売しました。
リリースページはこちら :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/2601282
【ネオステイタスSC シリーズ】4つの「使って欲しい理由ワケ」1.レザーの質感に満足！
耐久力と柔軟性を兼ね備えたステアレザーがしっかり感としっとり感を実感できる！
2.長持ちする！
親指芯4層構造＋背面2本紐通しにより、型の変形を抑え、グラブ全体のしっかり感を維持！(グラブのみ)
3.掴みやすい！
ボックス構造と手口逆巻き仕様により、親指と小指の縦使いが可能となり捕球の確実性を向上！(グラブのみ)
4.人気のツートンカラータイプ！
軟式プロステイタスオーダーでも人気のツートンカラーを採用！
【ネオステイタスSC シリーズ 】が軟式野球を満喫したい君にこだわりの品質とカッコ良さを提供します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8oBWLt87KOc ]
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/544_1_39abf061f8d558e41eed19d4ed416cda.jpg?v=202601280951 ]
ネオステイタス 特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus
ネオステイタス グラブ特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus_glove
・ゼット ベースボールオフィシャルサイト
https://zett-baseball.jp/
・ゼットオンラインショップ【BASEBALL】
https://zettshop.net/brand/baseball
【公式】ZETT BASEBALL SNS
■Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@zettbaseball437
■X
https://x.com/zettbaseball_jp
https://www.instagram.com/zettbaseball_jp/
https://www.facebook.com/zettbaseball/
【消費者・読者からのお問合せ先】
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/
WEB：https://zett-baseball.jp/