『自動運転／完全自動運転／A2A白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『自動運転／完全自動運転／A2A白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

2025年から2035年にかけて、世界の自動運転市場は年平均成長率36.3%で急速に拡大し、市場規模は2.7兆ドルから44.5兆ドルへと16倍以上に成長することが確実です。

この成長を牽引するのは、テクノロジーのブレークスルー、政策支援（50カ国以上でレベル3許可、中国・米国による戦略的投資）、そして産業エコシステムの急速な統合です。

特に、エンドツーエンド深層学習への技術転換、ロボタクシー商用化の加速（2035年までに40～80都市）、電動化との統合、ならびに次世代チップ・AI処理能力の向上が、市場拡大の主要なドライバーです。

同時に、サイバーセキュリティリスク、技術過信、責任分担の曖昧性、従来の交通法・保険制度の不整備といった課題が存在し、適切なガバナンスとリスク管理が産業成長の鍵となります。

■ 利用シーン

本白書は、以下のような実務的意思決定や戦略立案の場面で活用することを想定して編纂されています。

▼経営戦略・事業投資判断

自動車メーカー、IT・テクノロジー企業、配車プラットフォーム企業が、2025年～2035年の市場機会を評価し、資本配分・事業ポートフォリオを最適化する際の参考資料

▼新規事業・ビジネスモデル開発

レベル3・4の商用化に向けた自社のバリューチェーン、パートナーシップ戦略、収益化モデルを構想する場面

▼政策・規制対応

政府機関・規制当局が、自動運転の安全基準、責任分担枠組み、インフラ投資の優先順位を検討する際の技術的・市場的背景

▼投資判断・ファイナンス

VCファンド、PEファンド、インフラファンドが、自動運転スタートアップ、関連ハードウェア・ソフトウェア企業、V2X・充電インフラ企業への投資機会を評価する際の市場マップ

▼学術・研究開発方向の検討

大学・研究機関が、自動運転の次世代アルゴリズム、センサー技術、セキュリティ、ヒューマンファクターなど、未解決課題に対する研究投資の優先度を決定する場面

■ 達成すべきゴール

▼正確な市場認識

2025～2035年の自動運転市場の成長曲線、地域別トレンド、セグメント別機会を定量的に理解する

▼技術トレンドの把握

モジュラーからE2Eへの転換、次世代センサー・チップ・クラウド基盤の進化を整理し、自社の技術戦略に反映させる

▼リスク・課題の認識

サイバーセキュリティ、責任配分、法制度の不備、社会受容性など、市場成長を阻害する要因を複合的に評価する

▼戦略的意思決定の加速

市場機会と課題を統合的に分析し、投資判断、提携戦略、政策提言の迅速かつ確度高い実行を可能にする

■ アクションプラン／提言骨子

▼技術投資の戦略的集中

エンドツーエンド深層学習、マルチセンサーフュージョン、次世代SoC（チップレット・ヘテロジニアス統合）に対する投資を強化し、コスト競争力を確保する。ビジョンオンリーとマルチセンサー両陣営の並行開発を通じ、複数の技術パスを維持する。

▼規制・安全フレームワークの整備の加速

ISO 26262（SOTIF）、C-V2X標準化、責任配分の法制化（英国Automated Vehicles Act 2024、ドイツ倫理委員会ガイドラインの参考化）を進め、グローバル最適化と地域ニーズのバランスを取る。

▼ビジネスモデルの多元化

自営フリート（Waymo型）と協力フリート（Apollo Go型）を並行展開し、各地域の規制環境・インフラ成熟度に応じた柔軟な事業戦略を構築する。ロボタクシー単独の成長より、EV・スマートシティ・スマートモビリティとの統合価値を創出する。

▼データガバナンス・プライバシー保護体制の構築

ブロックチェーンベースのデータインセンティブ機構、フェデレーテッドラーニングなどにより、ユーザーデータの価値公正分配と規制遵守を両立させる。

▼サイバーセキュリティ・セーフティ投資の強化

V2X・通信インフラのセキュリティ、OTAのセキュアデプロイ、リモート監視システムの耐タンパー性を確保し、新型攻撃への対応力を構築する。

▼従来の交通法・保険制度の段階的改革

「人間の監視義務」から「システム安全保証」への転換、責任配分の明確化、新型リスク（技術過信、AIバイアス）への対応を政策当局と協力して推進する。

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

自動運転／完全自動運転／A2A白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190313651

▼▼▼

自動運転／完全自動運転／A2A白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190313679

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年1月28日

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、二十数年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249