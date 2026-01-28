学習ブログが本になった！　小学生から大人まで「日本の未来をつくる重点投資分野」と「心によりそう　ことわざ」をやさしく学ぶ

合同会社ブライトオークリッチ

合同会社ブライトオークリッチ（本社：東京都町田市広袴3丁目、代表：冨樫明）は、運営する授業の復習サイト「ドクトリーナ」で会員向けに公開してきた学習ブログをもとに編集した電子書籍5冊を、Amazon Kindleにて販売開始いたしました。

本シリーズは、「経済的な事情に左右されず、すべての子どもに平等に学びの機会を」という理念のもと制作されました。

もともとは小学生の家庭学習用として作られた内容ですが、小学生・中学生はもとより、大人が読んでも違和感なく理解できるよう編集されています。

「ドクトリーナ」の教育図書

■ 販売形態・価格

Kindle電子書籍

Kindle Unlimited会員：無料 単品購入：500円（税込）

ペーパーバック（紙書籍・Amazon販売）

『未来と社会のレッスン』シリーズ：1,650円（税込）

『ことわざ』シリーズ：1,760円（税込）

■ 書籍の特徴

１. 授業の復習サイト「ドクトリーナ」の学習ブログを書籍化

本書籍は、授業の復習サイト「ドクトリーナ」で会員向けに公開している学習ブログを、書籍用に再編集したものです。

動画とブログで培ってきた「子どもにも伝わる説明」をそのまま活かし、家庭学習や親子での読み物として、あるいは「いまさら人に聞きにくい」という大人の皆さまにも活用いただける内容に仕上げています。

書籍のご案内

https://boakr.com/2026/01/27/kindle電子書籍開始/(https://boakr.com/2026/01/27/kindle%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E9%96%8B%E5%A7%8B/)

２.日本政府の重点投資分野は子どもたちの未来になる

『未来と社会のレッスン 「日本の未来をつくる重点投資分野」をやさしく読む本』シリーズ（4冊）

昨年、日本政府が発表した「日本の成長戦略 重点投資17項目」をもとに、内容を25分野に分解し、背景から社会への影響までをやさしく解説したシリーズです。

今回販売を開始したのは、以下の4冊です。

- 重点投資分野を全体像として整理した概要編- AI詳細編- 量子技術 詳細編- バイオテクノロジー 詳細編

これらの分野は、今後日本政府が重点的に投資を行い、社会構造や産業、私たちの暮らしを大きく変えていく領域です。

「これから何が起こるのか」「子どもたちの将来にどんな影響があるのか」を、専門知識がなくても理解できるよう構成しています。

なお、今後は残りの分野についても、順次出版を予定しています。

今後出版予定のテーマ

半導体、合成生物学、倫理、創薬、先端医療、造船、航空、港湾ロジスティクス、宇宙、防災・国土強靭化、デジタル、サイバーセキュリティ―、情報通信、コンテンツ産業、フードテック、資源、マテリアル、エネルギー安全保障、フュージョンエネルギー、グリーントランスフォーメーション、海洋

３. ことわざは、「覚える知識」ではなく、迷ったときに思い出したい“心のことば”

心によりそう「ことわざ」を、人生の道しるべに

『こんな気分のときは このことわざ』シリーズ（1冊）

『こんな気分のときは このことわざ 心によりそう ことばの道しるべ』は、ことわざを単なる知識としてではなく、「気持ちに寄り添い、行動のヒントになる言葉」として紹介する一冊です。

本書では、

- 動き出す勇気をくれる 20のことわざ- 見方を変える 20のことわざ- 心を立て直す 20のことわざ

の計60のことわざを収録し、

「どんな気分のときに」

「どう考え、どう使えばよいのか」

を丁寧に解説しています。

子どもたちがこれからの人生で迷ったとき、立ち止まったときに、そっと思い出してもらえる一冊を目指しました。

■ ドクトリーナについて

「ドクトリーナ」は、年額330円という低価格で、学習動画と学習ブログを提供する授業の復習サイトです。

家庭の経済状況によって学びの機会が左右されない社会を目指し、全国の子ども食堂や福祉団体には、無償ライセンスを通じて教材を提供しています。

すべての子どもたちが、安心して学び、自分の未来を考える力を育める環境づくりに、今後も取り組んでまいります。

■ 書籍情報・サイト

授業の復習サイト「ドクトリーナ」

https://boakr.com/

Amazon Kindleにて販売中

