マルイユナイトが「Developers Summit 2026」にゴールドスポンサーとして協賛、CTOの巣籠が登壇いたします

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下丸井グループ）で、デジタルプロダクトの企画・開発を手がける株式会社マルイユナイト（本社：東京都中野区、取締役社長：山根 丈明、以下マルイユナイト）は、2026年2月18日（水）～20日（金）に開催される「Developers Summit 2026」に、ゴールドスポンサーとして協賛いたします。

また、スポンサーセッションにおいては、マルイユナイトCTOの巣籠 悠輔が登壇し、「AIが書けるからこそ、書かせない」をテーマにお話しいたします。

■マルイユナイトについて

丸井グループのデジタル顧客接点における専門組織として、2024年9月に設立。UX構築（体験設計、価値探索）やUI設計（フロント・API開発など）、デジタル領域の専門人材の採用を進め、アジャイルなプロダクト開発を推進しています。

オンラインとオフラインの顧客接点や、金融や小売をはじめとしたさまざまなサービスをなめらかにつなぎ、お客さまのライフスタイルに寄り添い続ける顧客体験の全体像を構想・具現化します。

https://marui-unite.co.jp/

■スポンサーセッション概要

テーマ：AIが書けるからこそ、書かせない ― 少人数内製チームが、AI駆動開発で大規模なレガシー刷新に立ち向かう現実解

日程：2026年2月20日（金） 11:50～12:20

登壇者：巣籠 悠輔（マルイユナイト CTO）

AIがコードを生成するようになり、圧倒的にひとりのエンジニアが出力できるコード数は増えました。ともすると巨大なシステムのすべてを実装する！実装できる！と意気込んでしまいがち。

とはいえ、すべてをAI任せにできない現状では人間の処理能力がボトルネックになります。エンジニア自身が組織の足を引っ張らないように。また、AIに足を引っ張られないように。内製開発チームで大事なことは「AIに何を開発してもらうのか」ではなく「AIに何を開発しないでもらうか」、そして「チームで何を開発するのか」ではなく「チームで何を開発しないのか」を決めることだと考えます。特に少人数で大規模なレガシー刷新に取り組んでいる弊社が、どのようにAI駆動開発を進めているか、どのように刷新タスクに取り組んでいるかについてお伝えできればと思います。

お申し込みはこちら（申込締切：2月16日（月）13:00まで）

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/session/6489

巣籠 悠輔（株式会社マルイユナイト CTO）

学生時代にGunosy, READYFORの創業メンバーとしてエンジニアリングやデザインを担当。

大学院修了後、電通にてデジタルクリエイティブの企画・制作、ディレクションに従事。Googleニューヨーク支社勤務を経て、医療AI・アプリのスタートアップを共同創業。CTOとして開発・技術戦略を担う。その傍ら東京大学の招聘講師としてディープラーニングの講義を担当。

会社エグジット後、国内のベンチャー・大手企業の社外取締役や技術顧問を経てマルイユナイトの設立時より技術戦略・組織設計に携わる。

25年4月よりマルイユナイトCTOに就任。

■ブースでもユナイトの取り組みをお知らせ！

2026年2月19日（木）・20日（金）の2日間、ブースも出展し、マルイユナイトの取り組みをお知らせいたします。

マルイユナイトを知っていただくためのコンテンツや、オリジナルノベルティもご用意してお待ちしておりますので、ぜひお立ち寄りください！

■「Developers Summit 」（デブサミ）とは

2003年から毎年開催する、日本最大級のソフトウェア開発者のためのカンファレンスです。社外のデベロッパーと連携を取りながら企画を行い、ソフトウェア開発者が今知っておきたいトピックや、ロールモデルとなるデベロッパーとのさまざまな出会いを創出します。

公式サイト https://event.shoeisha.jp/devsumi

■開催概要

名称：「Developers Summit 2026」

日時：2026年2月18日（水）-20日（金）

18日…12:30～18:20（12:00受付開始／18:00最終受付）

19日…10:00～18:20（9:30受付開始／18:00最終受付）

20日…10:00～17:40（9:30受付開始／17:20最終受付）

会場：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー3F・4F

主催：株式会社翔泳社CodeZine編集部／ProductZine編集部

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください

※詳細は、公式サイトをご確認ください

▼マルイユナイト

https://marui-unite.co.jp/

▼丸井グループ

https://www.0101maruigroup.co.jp/