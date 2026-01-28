埼玉県川島町が不要品リユース事業で「おいくら」と連携を開始

株式会社マーケットエンタープライズ

埼玉県川島町（町長：藤間 隆）と株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証プライム・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、地域社会における課題解決を目的としたリユース事業に関する協定を締結し、2026年1月28日（水）より連携をスタートいたします。マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用する仕組みを構築し、川島町の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指します。

■背景・経緯

川島町では、ごみ処理費用の負担増加に加え、町民の高齢化に伴い家庭ごみの搬出が困難になっていることが喫緊の課題となっておりました。また、町民に向けたリユース活動においても、周知・啓発に課題を感じており、リユース施策の導入を検討しておりました。他方、マーケットエンタープライズは、リユース事業を中心にネット型事業を展開し、これまで、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」への参画や、「楽器寄附ふるさと納税」実行委員会の一員として活動を続けるなど、官民の垣根を超えたSDGsへの取組に注力してまいりました。そうした中で、マーケットエンタープライズが川島町に働きかけ、「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という互いのニーズが合致したため、「おいくら」※1を用いた今回の取組が実現いたしました。

※1 「おいくら」とは

おいくらは、マーケットエンタープライズが展開する、リユースプラットフォームです。不要品を売りたい方が「おいくら」を通して査定依頼をすると、全国の加盟リユースショップに一括査定依頼され、買取価格・日時・買取方法・口コミなどを見て比較することができます。一度の依頼だけで不要品の査定結果をまとめて比較し、売却できる手軽さが好評で、これまでおよそ155万人（2025年6月末日時点）の方にご利用いただいております。

ウェブサイト：https://oikura.jp/

■川島町の課題と「おいくら」による解決策

川島町では、事前申請による戸別収集及び環境センターへの直接搬入にて有料で粗大ごみ収集を行なっておりますが、大型品や重量のあるものでも、町民が自宅の外へ運び出す必要があります。「おいくら」は、希望すれば自宅の中まで訪問し、運び出しまで対応する出張買取が可能で、大型品や重量のあるものでも売却が容易にできるようになります。加えて、冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象製品も、まだ使えるものであれば買取できる可能性があります。「おいくら」を通じて買取依頼を行えば、最短で当日の不要品売却・受け渡しが可能となります。なお、町民のサービス利用はもちろん、町の費用負担もありません。

■今後について

1月28日（水）15時30分（公開時間が前後する可能性があります）に川島町ホームページ内（https://www.town.kawajima.saitama.jp/1657.htm）へ「おいくら」の情報が掲載され、直接不要品の一括査定申し込みが可能になります。川島町と「おいくら」の連携により、二次流通の更なる活性化による循環型社会の実現や社会全体での不要品削減が見込まれると共に、自治体の廃棄物処理量や処理コスト削減にもつながります。また、本取組によって、売却という手軽なリユース手段が町民に認知されれば、「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢が増え、多様化する不要品処分ニーズに応えることができます。加えて、町民のリユースに対する意識の変化、循環型社会形成の促進につながります。この官民一体の取組によって、循環型社会の形成に向けた社会的側面・経済的側面の双方の課題解決を目指してまいります。

■埼玉県比企郡川島町

川島町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、北は都幾川・市野川、東は荒川、南は入間川、西は越辺川に接しており、まさに“川に囲まれた島”といえます。豊かな自然が今も多く残っており、日本一長いバラのトンネルや堤防を彩る菜の花、ヒガンバナなど、四季折々の花々が咲き、美しい景観が広がっています。川島町は町の面積の約60％を田畑が占め、農業が盛んな地域です。その中心となるお米は、江戸時代には「お蔵米」として川越藩へ献上されていた歴史を持ち、古くから由緒ある名産地として知られてきました。さらに、「イチゴ」や「イチジク」も県内有数の生産量を誇り、川島町の特産品として親しまれています。都心からのアクセスも良好で、関越自動車道練馬ICから圏央道川島ICまでわずか24分という距離にあり、その立地を生かし川島ICの開発が進んでいます。

人口：18,506人（男性9,462人、女性9,044人）（2025年12月11日）

世帯数：8,377世帯（2025年12月11日）

面積：41.63平方キロメートル（2025年11月30日）

ウェブサイト：https://www.town.kawajima.saitama.jp/

■株式会社マーケットエンタープライズ

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場。2021年2月に東証一部へ市場変更の後、2022年4月にはプライム市場へ上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。川島町の「おいくら」サービス導入により、導入自治体は全国で299にのぼります。

「おいくら」自治体向け ウェブサイト：https://oikura.jp/lg/

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/