Plaza-i 固定資産管理システムが、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」固定資産管理システム 総合１位に選出！

株式会社ビジネス・アソシエイツPlaza-i 固定資産管理システム 2025年下半期BOXIL資料請求数ランキング 固定資産管理部門 総合１位

株式会社ビジネス・アソシエイツ（本社：東京都港区、代表取締役：杉本 大志、以下「ビジネス・アソシエイツ」）の提供する「Plaza-i 固定資産管理システム」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の固定資産管理システム部門 総合１位に選出されました。

また、同カテゴリの従業員規模（大企業向け、中小企業向け）部門 第１位、業種部門（IT/通信/インターネット系、コンサルティング・専門サービス、不動産/建設/設備系、小売/流通/商社系）部門 第1位にも併せて選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出されています。

今回「Plaza-i 固定資産管理システム」が受賞した固定資産管理システム 総合1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数がもっとも多かったサービスとして選出されました。また、同カテゴリの従業員規模部門は、対象期間内に大企業（1,000名以上）および中小企業（1,000名以下）に所属するユーザーからもっとも多く資料請求されたサービスとして選出されたものです。同カテゴリの業種別部門（IT/通信/インターネット系、コンサルティング・専門サービス、不動産/建設/設備系、小売/流通/商社系）についても、対象期間内に該当の業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして選ばれています。

なお「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトにてご覧いただけます。

公式サイトURL：https://boxil.jp/ranking/

（※1 ）SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

（※2） 資料請求数とは、有料掲載中の企業サービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。

■「Plaza-i 固定資産管理システム」とは

「Plaza-i 固定資産管理システム」は、単独でもERPパッケージの一部としても使えるシステムで、正確かつ効率的な固定資産管理を実現できます。

固定資産の取得・計上から除却までライフサイクル全体をカバーしており、勘定の管理・計上、シミュレーションの機能や減価償却費の部門別配賦、グループ会社資産の一括管理にも対応しています。減価償却計算から税務申告に必要な帳票作成まで対応する豊富な機能を備えているため、固定資産に関する情報をシステム上で集約管理できます。

2027年4月より適用となる新リース会計基準にも対応予定です。

Plaza-i詳細：https://corp.ba-net.co.jp/product/plazai

Plaza-i 固定資産管理システム詳細：https://corp.ba-net.co.jp/product/plazai/function/fas(https://corp.ba-net.co.jp/product/plazai/function/fas?utm_source=pr)

■純国産ERPパッケージ「Plaza-i（プラザアイ）」とは

「Plaza-i」は中堅・中小企業、海外進出企業、外資系企業向けのオリジナルERPパッケージです。貿易商社・専門商社や輸出・輸入で外貨を扱う機械卸、家具・インテリア、海運、建設、また役務・サービス業など、多方面のお客様がご利用になれる機能を標準でサポートしています。

販売・購買・物流在庫といったフロント業務から債権・債務・財務会計・管理会計といった経営管理に至るまでを一元管理できる基幹業務システムとして、追加個別開発を標準機能に取り込むことで、メジャーバージョンアップコストが不要となり、長期にわたってお客様の総保有コスト削減に大きく寄与します。

経営とITの架け橋となるべく、企業の重要な経営基盤として、累計700社以上、4,600システム（モジュール）以上を導入していただいております。

■株式会社ビジネス・アソシエイツについて

株式会社ビジネス・アソシエイツは、1987年に設立した創業39年のシステム開発会社です。「経営とITの架け橋となること」をモットーに、開発元である弊社ビジネス・アソシエイツが四半世紀にわたるノウハウを集約したオールインワンERP統合業務パッケージ「Plaza-i」を開発から導入コンサルティング、導入支援、移行支援、運用サポートまで一貫したソリューションで提供しております。

＜会社概要＞

・所在地：〒108-0014 東京都港区芝4-3-5 ファースト岡田ビル7F

・代表者：代表取締役社長 杉本 大志

・設 立：1987年11月27日

・資本金：1億円

・URL：https://www.ba-net.co.jp/(https://corp.ba-net.co.jp)

・事業内容：

1．ERPパッケージ（統合基幹業務システム）Plaza-iの企画開発・販売

2．Plaza-iを利用したシステムコンサルティング、導入支援、サポート

3．ビジネスシナリオパッケージ Plaza-s の企画開発・販売

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ビジネス・アソシエイツ マーケティング担当

TEL：03-5520-5330/ Mail：smamarke@ba-net.co.jp