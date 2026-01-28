「絶対リーチ！SMS」、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」SMS送信サービス 金融/保険系部門1位に選出

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田典子）が提供する「絶対リーチ！SMS」 は、2026年1月28日に発表されたスマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のSMS送信サービスカテゴリ、金融/保険系部門1位に選出されました。

■概要

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

今回「絶対リーチ！SMS」が受賞した金融/保険系部門1位は、「SMS送信サービス」カテゴリにおいて、対象期間内に金融/保険業界に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

詳細を見る :https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

■実際に投稿された口コミ（抜粋）

「メルマガより開封率が高い」

複数のSMSを一括で送信でき、SMSの内容の作成も含めてパソコンから操作できます。料金が従量課金で、電話番号の変更などで未到達の分に関しては課金されないのが親切です。また、送信できなかった電話番号は個別で通知があるので配信リストから削除することで次回以降の送信をストップできます。

出典：スマートキャンプ株式会社, BOXIL, https://boxil.jp/service/5452/reviews/56708/

■今後の展望

今後もAI CROSS株式会社は、「絶対リーチ！SMS」の強みである高い到達率と運用のしやすさを基盤に、重要通知・顧客対応領域などでの活用拡大を目指してまいります。 あわせて、SMSの特性を活かしつつ、画像・動画・ボタンリンクなどのリッチコンテンツを配信できる次世代型メッセージサービス「絶対リーチ！RCS」の提供を強化し、よりリッチで信頼性の高い顧客コミュニケーションの実現を支援してまいります。

【絶対リーチ！SMSについて】

「絶対リーチ！SMS」は、業種・規模を問わず7,000社以上に導入されている法人向けSMS （ショートメッセージサービス）配信サービスです。高い到達率・即時性・多機能プランでプロモーション、通知、アンケート、認証などの顧客コミュニケーション効率化を支援します。

詳細を見る :https://aicross.co.jp/zettai-reach/

【AI CROSS株式会社 会社概要】

2015年の創業以来、「Smart Work, Smart Life」の理念のもと、テクノロジーを用いたコミュニ ケーションサービスによって、企業の抱える課題を解決し、業務の効率化と生産性向上の実現に 取り組んでいます。2019年に東証マザーズ（現東証グロース）上場。

会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）

設立：2015年3月

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 20F

事業内容：Smart AI Engagement事業

URL：https://aicross.co.jp/



【BOXILについて】

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

「BOXIL」URL： https://boxil.jp/



【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL （ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

所在地：東京都港区芝5-29-11 G-BASE田町 13階

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「 SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES 」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/





【本リリースに関するお問い合わせ窓口】

AI CROSS株式会社 広報担当 アブドゥール

E-mail: pr@aicross.co.jp

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。