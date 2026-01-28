『劇場版 呪術廻戦 0』×サンリオキャラクターズ、全国のゲオ174店舗と「viviON BLUE」で限定グッズの先行販売が決定！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、同社が運営する二次元バラエティーストア「viviON BLUE」において、2026年2月1日(日)より、全国のGEO（ゲオ）対象174店舗と連動した『劇場版 呪術廻戦 0』×サンリオキャラクターズ コラボフェアを開催することをお知らせいたします。

本フェアでは、乙骨憂太、五条悟、夏油傑の3名とサンリオキャラクターズが、パンのような“ふわふわ”で可愛らしい姿になった新規描き下ろしデザインを使用。ゲオ店頭での先行販売に加え、公式オンラインストア「viviON BLUE」でも同時展開し、全国のファンへお届けいたします。

■フェア概要：ゲオ店頭＆オンラインストアにて限定先行販売

ゲオの対象店舗では、期間中にフェア特設棚を設置し、本コラボならではの新規グッズをいち早く手に取っていただける先行販売を実施いたします。

特設ページURL： https://vivionblue.com/pages/jujutsu-sanrio-2026 (https://vivionblue.com/pages/jujutsu-sanrio-2026)

◆商品の一部をご案内

◆商品一覧

フェア実施期間：

2026年2月1日(日) ～ 3月1日(日)

販売場所：

・GEO（ゲオ）対象174店舗／営業時間は各店舗の状況に準じます。

・オンラインストア「viviON BLUE」／2月1日(日) 12:00 ～ 3月1日(日) 17:00

販売サイト： https://vivionblue.com/pages/jujutsu-sanrio-2026 (https://vivionblue.com/pages/jujutsu-sanrio-2026)

■購入特典：限定ポストカード（全3種）プレゼント

フェア期間中、対象商品を2,200円（税込）お買い上げ毎に、限定デザインの特典ポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

配布条件： 対象商品のお買い上げ2,200円（税込）ごとに1枚。

種類： 全3種（ランダム配布）

※絵柄はお選びいただけません。

※なくなり次第終了となります。

※店舗でのレシート合算はできません。

(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664783

