【EGテスティングサービス株式会社】月額定額制マネージドサービス「Webアクセシビリティコンシェルジュ」を提供開始

イー・ガーディアン株式会社

イー・ガーディアン株式会社（https://www.e-guardian.co.jp/ 東京都港区 代表取締役社長：高谷 康久 以下、「イー・ガーディアン」）のグループ会社であるEGテスティングサービス株式会社（https://www.eg-testing.co.jp/東京都豊島区(https://www.eg-testing.co.jp/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA) 代表取締役：堤 雄太郎 以下、「EGテスティングサービス」）は、Webサイト構築のデザイン段階からリリース後の運用フェーズまで、Webアクセシビリティの品質維持を継続的に支援する月額定額制マネージドサービス「Webアクセシビリティコンシェルジュ」の提供を開始いたしました。

イー・ガーディアングループは、安心・安全なインターネット環境の実現に向け、ネットパトロール、カスタマーサポート、デバッグ、脆弱性診断などネットセキュリティに関わるサービスを一気通貫で提供しており、昨今では、市場における生成AI技術の発展を受け、AI技術を活用したITソリューション開発にも注力しております。なかでもEGテスティングサービスは、ゲーム・Webサイト・モバイルアプリ等のソフトウェアやハードウェアのテスト（第三者検証）、デバッグ業務を提供し、製品・サービスの品質担保を専門としてまいりました。

2024年4月の障害者差別解消法改正による合理的配慮の義務化に伴い、Webアクセシビリティへの関心が急速に高まっています。しかし、多くの企業では「専門知識を持つ人材がいない」「JIS規格（JIS X 8341-3）への対応ハードルが高い」「改修コストが膨大」といった課題が山積しており、取り組みが遅れたり、単発的な診断や改修に留まってしまうケースが少なくありません。さらに、コーディング完了後の診断で問題が発覚した場合、修正には多大なコストと工数（手戻り）が発生してしまいます。

こうした課題に対し、EGテスティングサービスは、開発の上流工程である「デザイン段階」から品質をチェックする「シフトレフト」の考え方と、運用担当者がいつでも気軽に質問できる「コンシェルジュ」の仕組みを組み合わせることで、低コストかつ継続的にアクセシビリティ品質を維持できる本サービスの提供開始に至りました。

本サービスは、月額定額制で、専門家によるデザインデータの診断や、チャットツールを通じた日常的な相談対応を提供するものです。プロジェクト単位にご依頼いただくものではなく、日々の運用における「予防」と「維持」に特化した継続型のサービスです。 これからアクセシビリティ対応を始めたい企業様や、制作会社に依頼しつつ自社でも品質を管理したいWeb担当者様に最適です。

本サービスの提供を通じて「アクセシビリティ対応は難しい・高額」というイメージを払拭し、誰もが使いやすいWeb環境の実現に貢献してまいります。

今後も、イー・ガーディアングループは、専門性と質の高いサービスを提供し、ミッションである「We Guard All」の実現に向け、人々の生活をより便利に、豊かにするサービス・製品の開発に尽力して参ります。

【「Webアクセシビリティコンシェルジュ」について】

■サポート内容

1. 相談窓口

SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールを活用し、お客様の運用チームの一員として専門家が支援いたします。 「この配色は問題ないか？」「画像の代替テキスト（alt属性）はどう記述すべきか？」といった日々の業務で発生する疑問に対し、専門家が即座に回答。都度の見積もりや契約手続きは不要で、スピーディーな解決が可能です。

2. デザインデータ診断

Webサイトの実装（コーディング）を行う前の、FigmaやAdobe XDなどで作成されたデザインカンプの段階でアクセシビリティ観点での評価を行います。 「コントラスト比の不足」や「リンクとして認識しづらいデザイン」などを早期に発見・指摘することで、開発後の修正コスト（手戻り工数）を極小化し、スムーズなプロジェクト進行を支援いたします。

3. 定期モニタリング

更新頻度の高いWebサイトでは、日々のサイト運用の中で「画像への代替テキスト入力漏れ」や「不適切なリンク設定」といったアクセシビリティの低下（劣化）が発生しがちです。 本サービスでは、公開中のWebサイトを専門家が定期的に巡回・チェックいたします。運用担当者が見落としがちなエラーを早期に発見し、具体的な改善案を提示することで、リリース時の高い品質を維持し続けます。

■提供プラン

※プラン内容は変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

※チャット相談のカウント方法：1回のご連絡で複数の異なるご質問をいただいた場合は、質問の数に応じた件数としてカウントさせていただきます。コンシェルジュからの回答に対する不明点の確認などのやり取り（往復）は、解決するまで件数を消費しません。

【イー・ガーディアングループ 概要】

1998年設立。2016年に東証一部上場。2022年に東証プライム市場へ移行。イー・ガーディアンはネットパトロール、カスタマーサポート、デバッグ、脆弱性診断などネットセキュリティに関わるサービスを一気通貫で提供する総合ネットセキュリティ企業です。センターは、提携先を含めてグループで国内8都市海外3都市19拠点の業界最大級の体制を誇ります。昨今はFintech・IoT業界への参入やAI・IT活用によるDX推進、セキュリティ関連サービスの拡充など、時代を捉えるサービス開発に従事し、インターネットの安心・安全を守っております。

■EGテスティングサービス株式会社 会社概要

代表者 ：代表取締役 堤 雄太郎

所在地 ：東京都豊島区西池袋5丁目14-8

設立 ：2014年10月1日

資本金 ：2,500万円（2025年9月末日現在）

業務内容 ：ソフトウェア及びハードウェアのデバッグ業務

URL ：https://www.eg-testing.co.jp/

■イー・ガーディアン株式会社 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 高谷 康久

所在地 ：東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー8F

設立 ：1998年5月

資本金 ：1,967百万円(2025年9月末日現在)

業務内容 ：ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング/リアルタイム投稿監視/ユーザーサポート/

オンラインゲームカスタマーサポート/コンプライアンス対策・風評・トレンド調査/

コミュニティサイト企画・サイト運営代行・広告審査代行サービス業務/人材派遣業務

URL ：https://www.e-guardian.co.jp/