柔らかな陽光と海風に包まれる沖縄で“ツーサムプレー”と“リゾートステイ”がセットに　2名様1室ツーサムプレー確約「リゾートゴルフステイプラン」2026年2月2日（月）販売開始

パシフィックゴルフマネージメント株式会社

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中耕太郎、以下ＰＧＭ）が運営する、ＰＧＭ初のラグジュアリリゾートホテル「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」は、併設する「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」でのデイゴルフと、上質なホテルステイを組み合わせた2名様1室・ツーサムプレー確約の宿泊パッケージ「リゾートゴルフステイプラン」を2026年2月2日（月）10：00より、ホテル公式サイトにて販売開始いたします。

本プランは、澄み渡る青空と柔らかな陽光に包まれた沖縄の地で、翌日のゴルフに備えてゆったりとお過ごしいただける、2名様向けの前泊専用滞在プランです。旅の疲れを癒しながら、心身ともに整え、翌日のラウンドを万全のコンディションでお迎えいただけます。本プランは先行営業を開始する2026年4月25日（土）よりご利用いただけます。

■“ツーサムプレー × リゾートステイ”が生む、新しい沖縄の愉しみ方

「リゾートゴルフステイプラン」は、ゴルフ前夜から始まる上質な滞在を愉しむ、大人のための宿泊プランです。

ご到着日は、静けさに包まれたホテルステイからスタート。サウナの名店『しきじ』の系譜を継ぐ笹野美紀恵氏プロデュースのサウナ施設で心身を整え、ホテル内バーでのワンドリンクサービスや、ティーラウンジでのフリードリンクとともに、翌日のラウンドへ向けてゆるやかに気持ちを整えていただけます。そして迎える翌朝は、沖縄の明るい光と心地よい海風の中でのデイゴルフ。コース全体が開放的に広がる日中のラウンドでは、南国ならではの景色を眺めながら、戦略性あるゴルフコースを堪能。ゆとりあるツーサムプレーだからこそ叶う、“自分たちのペースで巡る特別なラウンド体験”をお愉しみいただけます。

■プラン概要

本プランは、大切な方やご友人と沖縄のゴルフプレイをゆったり味わいたいお客様のために、2名様1室（ツーサムプレー確約）でご用意いたしました。贅沢なホテルステイとデイゴルフをセットにすることで、個別にご予約いただくよりもお得にご利用いただける特別優待料金となっております。

■ご朝食について：滞在を彩る「食」の体験

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166662/table/11_1_231100ddad8f68f088caa86647aa1938.jpg?v=202601280451 ]

メインダイニング「南国」では、一日の始まりにふさわしい贅沢なご朝食をご用意しております 。

和・洋・中・沖縄料理の多彩なブッフェスタイルで、地元沖縄の食材をふんだんに使用。彩り豊かな洋食、旨味豊かな和食、沖縄ならではの郷土料理に加え、からだにやさしいメニューも豊富に取り揃えております。充実したメニューで、贅沢な朝をお過ごしいただけます。

■笹野美紀恵氏プロデュースのサウナ施設「pool ＆ sauna ＆ cool sauna」

ホテル内のサウナ施設は、サウナの聖地『しきじ』の娘であり、総合ウェルネス温浴プロデューサーとして活躍する笹野美紀恵氏がプロデュース。ゴルフ後やリゾート滞在をより豊かにするため、「サウナはただの熱い箱ではない。リラックスし自分を見つめ直す箱」という笹野氏の哲学に基づき、五感を研ぎ澄ます特別なサウナ体験をご提供します。本格的なサウナ体験を通じて、心身がととのい、深いリラクゼーションと至福のひとときへと誘います。

■「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」概要

名称 ：ＰＧＭホテルリゾート沖縄

所在地 ：〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着幸地原1390外

開業日 ：グランドオープン 2026年7月3日（金）

（グランドオープンに先駆け、2026年4月25日（土）より先行営業を実施）

公式サイト：https://www.pgmhotelresort-okinawa.jp/

敷地面積 ：47,045平方メートル （14,231坪）

構造・規模：鉄筋コンクリート造一部、鉄骨鉄筋コンクリート／地上10階、地下1階建て

客室数／収容可能人数：201室／444名

客室料金 ：シーズン等により料金は変動します。詳細は公式サイトをご覧ください。

諸施設 ：【飲食施設】8施設（レストラン5施設、バー3施設）

【付帯施設】シミュレーションゴルフ/フィットネスジム/サウナ（ドライ・クール）/

ガーデンプール（屋外）インドアプール（室内）/スーベニアショップ/ランドリールーム/

サステナブルステーション/スパ

駐車場 ：196台（地上131台 地下36台 レストラン29台）

アクセス ：沖縄県那覇空港より高速道路経由：車利用約50分／無料リムジンバス約50分

■併設「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」

本ホテルが併設される「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」は、眼下にはターコイズブルーに輝く東シナ海、はるか本部半島や伊江島を見渡せる壮大な景観が広がり、地元沖縄の方から観光客まで、多くのゴルファーに利用されています。本コースは2017年に青木功プロがコースを改造監修して以来、さらに戦略性が高まったチャンピオンコースです。2017年から2019年まで、ＪＧＴＯツアー「ＨＥＩＷＡ・ＰＧＭ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ」を 3年連続で開催。また2023年より「チャリティゴルフ」を開催し、ゴルフを通じたチャリティによる社会貢献活動を行っています。日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場ブランド「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」（グランＰＧＭ）として運営しています。

【施設概要】

所在地 ：〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1043

ＴＥＬ ：098-965-1100

コース概要：27ホール/10,726ヤード/パー108

アクセス ：沖縄自動車道・石川ICより約10km

ＵＲＬ ：https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/

【会社概要】

パシフィックゴルフマネージメント株式会社は、総合レジャー企業を目指す遊技機メーカー大手の株式会社平和（プライム市場）の連結子会社として、国内149箇所のゴルフ場の保有または運営を行う他、ホテル、高速道路のサービスエリア内レストラン・売店、 霊園の事業を行っております。

商号 ：パシフィックゴルフマネージメント株式会社

本店所在地 ：東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー

代表取締役社長：田中 耕太郎

設立 ：1986年10月1日

事業内容 ：ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ場の運営及び運営受託