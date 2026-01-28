重要な人事異動のお知らせ

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚）およびグループ企業において執り行う重要人事をお知らせいたします。



1）株式会社GENDA


2026 年2 月1日付で、以下の人事異動を執り行う予定です。


＜プロフィール＞


●依田 巽



山水電気株式会社等を経て1988年3月に現・株式会社ティー ワイ リミテッドを創業。同年、現・エイベックス株式会社の創業に参画し1993年から2004年まで代表取締役。


1999年、現・ギャガ株式会社取締役に就任、2004年より現在まで代表取締役を務め、2020年6月より社長CEO。


日本レコード協会会長、東京国際映画祭チェアマン等コンテンツ業界の要職を歴任し、現在も日本経済団体連合会幹事、カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）会長をはじめ様々な社外・団体役職に就く。





2）ギャガ株式会社


2026 年2 月1日付で、以下の人事異動を執り行う予定です。


＜プロフィール＞


●小竹 里美



1997年4月、株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（現・ギャガ株式会社）入社。洋画買付、ビデオグラムライセンス業務を担当。


2006年国際部部長、2009年執行役員、2011年に取締役 執行役員（調達企画部・契約部担当）、2024年取締役 常務執行役員に就任。洋画・邦画の調達、海外営業に従事。


2025年8月、代表取締役副社長 COOに就任。





3）株式会社フクヤホールディングス


2026 年2 月1日付で、以下の人事異動を執り行う予定です。


4）Kiddleton, Inc.


2026 年2 月1日付で、以下の人事異動を執り行う予定です。


5）株式会社ファイコム


グループ内再編により、2026年2月1日付で以下の経営体制となる予定です。


＜プロフィール＞


●川口 範



1994年、株式会社セガ・エンタープライゼス入社。


2012年、株式会社セガ エンタテインメント（現・株式会社GENDA GiGO Entertainment）執行役員に就任。


2014年、同社取締役に就任し、新規事業やコーポレート部門の責任者を歴任。


2021年、株式会社GENDA SEGA Entertainment（現・株式会社GENDA GiGO Entertainment）常務取締役 管理本部長に就任。


2024年2月、株式会社シン・コーポレーション 代表取締役副社長に就任。同年5月、同社 代表取締役社長に就任（現任）。


2025年11月、株式会社メロ・ワークス 代表取締役社長に就任（現任）。





■グループ全体図



グループツリーのダウンロードはこちら(https://genda.jp/wp-content/uploads/2026/01/GENDA-GroupTree-2026-January-1.pdf)

■GENDA会社概要


「世界中の人々の人生をより楽しく」


GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。


アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケを約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。



会社名：株式会社GENDA


代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚


設立：2018年5月


所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F


Webサイト：https://genda.jp


GENDA IRページ： https://genda.jp/ir