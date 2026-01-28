重要な人事異動のお知らせ
株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚）およびグループ企業において執り行う重要人事をお知らせいたします。
1）株式会社GENDA
2026 年2 月1日付で、以下の人事異動を執り行う予定です。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/199_1_1e1bf4a43c0c99aac1ffe93e82545161.jpg?v=202601280951 ]
＜プロフィール＞
●依田 巽
山水電気株式会社等を経て1988年3月に現・株式会社ティー ワイ リミテッドを創業。同年、現・エイベックス株式会社の創業に参画し1993年から2004年まで代表取締役。
1999年、現・ギャガ株式会社取締役に就任、2004年より現在まで代表取締役を務め、2020年6月より社長CEO。
日本レコード協会会長、東京国際映画祭チェアマン等コンテンツ業界の要職を歴任し、現在も日本経済団体連合会幹事、カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）会長をはじめ様々な社外・団体役職に就く。
2）ギャガ株式会社
2026 年2 月1日付で、以下の人事異動を執り行う予定です。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/199_2_65b09d6837cb7b5e2488f69b84fed3fb.jpg?v=202601280951 ]
＜プロフィール＞
●小竹 里美
1997年4月、株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（現・ギャガ株式会社）入社。洋画買付、ビデオグラムライセンス業務を担当。
2006年国際部部長、2009年執行役員、2011年に取締役 執行役員（調達企画部・契約部担当）、2024年取締役 常務執行役員に就任。洋画・邦画の調達、海外営業に従事。
2025年8月、代表取締役副社長 COOに就任。
3）株式会社フクヤホールディングス
2026 年2 月1日付で、以下の人事異動を執り行う予定です。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/199_3_e09801e7fa984eb77079fb20dd4e55d1.jpg?v=202601280951 ]
4）Kiddleton, Inc.
2026 年2 月1日付で、以下の人事異動を執り行う予定です。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/199_4_988f2175a8c0781b129e2fe2f78da257.jpg?v=202601280951 ]
5）株式会社ファイコム
グループ内再編により、2026年2月1日付で以下の経営体制となる予定です。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/199_5_631be38e71e4b1b057fb06cc33dba64c.jpg?v=202601280951 ]
＜プロフィール＞
●川口 範
1994年、株式会社セガ・エンタープライゼス入社。
2012年、株式会社セガ エンタテインメント（現・株式会社GENDA GiGO Entertainment）執行役員に就任。
2014年、同社取締役に就任し、新規事業やコーポレート部門の責任者を歴任。
2021年、株式会社GENDA SEGA Entertainment（現・株式会社GENDA GiGO Entertainment）常務取締役 管理本部長に就任。
2024年2月、株式会社シン・コーポレーション 代表取締役副社長に就任。同年5月、同社 代表取締役社長に就任（現任）。
2025年11月、株式会社メロ・ワークス 代表取締役社長に就任（現任）。
■グループ全体図
グループツリーのダウンロードはこちら(https://genda.jp/wp-content/uploads/2026/01/GENDA-GroupTree-2026-January-1.pdf)
■GENDA会社概要
「世界中の人々の人生をより楽しく」
GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。
アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケを約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。
会社名：株式会社GENDA
代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚
設立：2018年5月
所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F
Webサイト：https://genda.jp
GENDA IRページ： https://genda.jp/ir