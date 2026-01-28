ランサムウェア対策を含む企業のサイバー防御を強化する、マイクロセグメンテーションソリューションの提供を開始

株式会社SHIFT

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、プライム市場：3697、以下SHIFT）は、マイクロセグメンテーションソリューションの提供を開始することをお知らせいたします。

マイクロセグメンテーションとは、ネットワークを複数のセグメントに細かく分割し、ネットワークの可視化やアクセス制御、脅威検知を行うセキュリティ手法です。サイバー攻撃を受けた場合も、被害を最小限に抑え、攻撃の拡散を防ぐことが可能な環境を構築できることから、特にランサムウェア攻撃や内部不正など、従来のセキュリティ対策では防ぎきれない脅威に対して有効であり、企業のネットワーク全体の防御力向上を図ることが可能です。そのため、2024年に金融庁が公表した「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」においても、このマイクロセグメンテーションの実装が推奨されるなど、重要インフラ業界を中心に実装が進められています。

提供開始の背景

SHIFTは、2020年にセキュリティ事業を開始して以来、祖業である品質保証事業で培った業界知見や、グループ横断の幅広いシステム運用・技術ナレッジを組み合わせることで、セキュリティの上流から下流までを包括的にカバーする幅広いソリューションの提供を進めてきました。また、ネットワーク構築・運用支援のソリューション展開も本格化し、2025年には専門部署を立ち上げるまでに急成長を遂げています。

近年、サイバー攻撃の高度化・巧妙化や、ランサムウェア攻撃の増加を背景に、重要インフラ業界をはじめとする国内企業からは強い対策ニーズが寄せられています。一方で、ランサムウェア攻撃の対策として有効なセキュリティ手法であるマイクロセグメンテーションの実装には、ネットワークとセキュリティ双方に関する高度な専門知識が求められるため、事業会社における導入の障壁となっていました。

このような状況を受け、SHIFTは、ネットワークセキュリティ領域において豊富な実績をもつマクニカソリューションズ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：畠山 義秀）と協業し、ランサムウェア対策に特化したマイクロセグメンテーションソリューション「Akamai Guardicore Segmentation(https://www.akamai.com/ja/products/akamai-guardicore-segmentation)」の提供を開始することといたしました。

今後の展望

今後、SHIFTは、多様な業界・業種の企業に向けて、Akamai Guardicore Segmentationをはじめとするマイクロセグメンテーションソリューションの導入・定着支援を積極的に進め、国内企業のサイバー防御力強化と持続的成長に貢献してまいります。また、将来的なマイクロセグメンテーションソリューションの開発・深化を目指し、国内企業が直面する多様なセキュリティ課題の解決に取り組んでまいります。

さらに、ネットワークとサイバーセキュリティの両分野における専門家の育成を推進するための育成制度を設け、人材育成を加速させるとともに、ソリューション提供の基盤となる組織の拡大を進めてまいります。

マクニカソリューションズ株式会社 代表取締役社長 畠山 義秀氏 コメント

株式会社SHIFT様による「Akamai Guardicore Segmentation」の提供開始を心より歓迎いたします。

ランサムウェアをはじめとする深刻なサイバー脅威が増加する中、マイクロセグメンテーションは企業のゼロトラスト実現に欠かせない要素となっています。SHIFT様がこれまで培われてきた品質保証・IT運用の知見と、当社のネットワークセキュリティ分野の実績を組み合わせることで、お客様にとってより価値の高いセキュリティ支援を提供できると確信しています。

SHIFT様との協業を通じ、国内企業のサイバー防御力向上に引き続き貢献してまいります。

アカマイ・テクノロジーズ合同会社 職務執行者社長 日隈 寛和氏 コメント

株式会社SHIFT様が、マクニカソリューションズ様とのパートナーシップのもと、「Akamai Guardicore Segmentation」の提供を開始されることを心より歓迎いたします。

ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃が高度化・巧妙化する中、マイクロセグメンテーションはゼロトラストを実現するうえで不可欠なセキュリティ手法であり、企業のレジリエンス強化に大きく貢献します。品質保証やIT運用で培われたSHIFT様の知見と、マクニカソリューションズ様の豊富な実績が融合することで、国内企業にとって実効性の高いセキュリティ対策が提供されることを期待しています。

SHIFTのセキュリティソリューションについて

SHIFTは、これまで培った“標準化・仕組み化” ナレッジを活用し、システムのライフサイクルに応じた、柔軟かつ多様なセキュリティソリューションを提供しています。業界特性にあわせた最適なソリューションを提供できる業界ナレッジ、Azure／AWS／OpenShiftなどの各種インフラやアプリケーションの構築ナレッジ、グループのもつ豊富なIT運用ナレッジ、事業会社でのセキュリティ体制構築・運用経験を有するセキュリティのプロフェッショナルのナレッジを組み合わせることで、高品質なセキュリティソリューションを実現しています。



・サービスに関するお問い合わせ：https://service.shiftinc.jp/contact/(https://service.shiftinc.jp/contact/)

株式会社SHIFTについて

SHIFTは、金融機関などのエンタープライズ領域におけるミッションクリティカルな基幹システムから、ECサイト、スマートフォン向けのアプリ・ゲーム検証まで幅広い分野のお客様に対するソフトウェアの品質保証・テストサービスで事業基盤をつくり成長をつづけてまいりました。現在は、「無駄をなくしたスマートな社会の実現」を目指し、ビジネスの構築からシステ厶の企画、開発、運用、セキュリティやマーケティング領域、さらにはDX推進まで、お客様のITにまつわるあらゆるビジネス課題の解決をご支援しています。

- 社名：株式会社SHIFT- 本社所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー- 代表取締役：代表取締役社長 丹下 大- 設立：2005年9月- コーポレートサイト：https://www.shiftinc.jp/- サービスサイト：https://service.shiftinc.jp/