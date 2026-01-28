２０２６年３月末時点の株主さまを対象とする２０２６年５月発送分の株主優待より東急の株主優待がもっと魅力的に変わります

東急株式会社

当社は、２０２６年３月末時点の株主さまを対象とする２０２６年５月発送分より、現行の株主優待に加えて、新たな優待項目を新設し、内容を大幅に拡充します。今回の優待拡充により、当社株主優待の魅力・満足度向上を図るとともに、個人投資家の方々に対する当社株式の認知・理解向上と個人株主増加を推進します。

当社は交通、不動産、生活サービスなど、多岐にわたる事業を展開する「地域コングロマリット企業」として、沿線の価値向上に努めてきました。株主優待を通じて東急線沿線での生活をより豊かにしていただきたい、また当社グループのさまざまな商品・サービスの利用を通じて当社グループをもっと知っていただきたいという想いから、グループシナジーを最大限に活かした株主優待をお届けします。

■優待拡充内容

■開始時期

- 選択制「株主優待ポイント」の新設当社グループのさまざまな商品・サービスに交換可能です。（年間２，０００～２４，０００ポイント、３年継続保有により追加１，０００～４，０００ポイント）- 「ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ 株主限定ポイントアップ」の新設当社グループ施設での利用で加算率が２％アップします。（ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ年間最大６，０００ポイント）- 株主優待乗車証（定期券式）２枚発行を新設従来１枚発行だった定期券式の株主優待乗車証を、保有株数に応じて最大２枚発行します。

２０２６年３月末時点の株主名簿に記載されている株主の皆さまにご送付する株主優待より適用。

（２０２６年５月発送分の株主優待より、上記変更が反映されます。）

なお、本拡充に際し株主さま向けのマイページを新設します。株主さまとのダイレクトなコミュニケーションを強化することで、今後も株主さまのニーズにあわせた魅力ある株主優待の拡充検討に取り組んでいきます。

詳細は、以下の通りです。

優待拡充１.：選択制「株主優待ポイント」の新設

- ３００株以上保有の株主さまを対象に、保有株数に応じて年間２，０００～２４，０００ポイントの株主優待ポイントを付与します。- ３年以上継続して保有している株主さまへは、さらに株主優待ポイントを年間１，０００～４，０００ポイント加算します。- 株主優待ポイントは、株主さま向けのマイページもしくは電話申請にて、当社グループの幅広い商品・サービスへ交換いただけます。- 当社グループならではの商品をご用意することで、東急線沿線にお住まいの方のみならず、沿線外にお住まいの方にも幅広くご利用いただけるとともに、多様化するライフスタイルにお応えできる魅力的な優待として提供します。

■交換商品（例） このほか、多彩な交換商品をご用意します。

■注意事項

※交換商品については変更となる場合がございます。詳細は５月中旬～下旬の株主優待発送時にお知らせします。

※株主さま向けマイページのご利用には、ＴＯＫＹＵ ＩＤへのご登録が必要です。詳細は５月中旬～下旬の株主優待発送時にお知らせします。

※ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴへの交換には、対象カードのご登録が必要です。（対象カードは、ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤ、ＪＡＬカード ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ、ＡＮＡ ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ ＰＡＳＭＯ マスターカード です。）

※ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴへの交換申請のほか、電話申請対象外の交換商品があります。

優待拡充２.：「ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ 株主限定ポイントアップ」の新設

- ３００株以上保有の株主さまを対象に、当社グループ施設・サービスでのＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤのご利用に対し、プラス２％、年間最大６，０００ポイントのＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを加算します。- 当社グループのサービスを広くご利用・ご体験いただくため、ポイントアップを新設し、若年層を含む新規の株主さま増加を図るとともに、当社グループ施設・サービスの利用促進へ繋げます。また当優待の新設により、株主さまのＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ入会ならびにＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ会員の当社株ご購入を促進します。

■加算上限ポイント数（年間）

■対象となる当社グループ施設・サービス（例）

■注意事項

※事前の申請が必要です。申請は５月中旬～下旬の優待発送後から受付を開始しますが、２０２６年４月１日ご利用分から遡って対象となります。

※ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ加盟店のうち、当社および連結子会社の運営する施設・サービスが対象です。対象店舗、サービスなど詳細については追って発表します。

※ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤでのクレジット決済が対象です（ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ スマート払いのご利用を含む）。

※ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ (東急カード株式会社発行)が対象です。法人カード、ＪＡＬカード ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ、ＡＮＡ ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ ＰＡＳＭＯ マスターカード、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤは対象外となります。

※同一の取引を対象とする他のキャンペーンなどの適用対象となった場合、当優待および他のキャンペーンにおいて提供される景品類が、景品表示法上の範囲内に制限される場合があります。

※このカードはクレジットカードでございますので、審査によりお申し込みの意に添えない場合があります。

※申請方法やポイント加算スケジュールなどの詳細は追って発表します。

ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤの詳細やお申し込み方法については、下記Ｗｅｂページをご参照ください。

https://www.topcard.co.jp/entry/shareholder/index.html?pr

優待拡充３.：株主優待乗車証（定期券式）２枚発行を新設

- 鉄道など交通事業を有する当社グループならではの乗車証優待を拡充することで、多く保有いただいている株主さまの、お子さまやお孫さまなどのご家族にも優待にご満足いただき、世代を超えて当社株を保有いただけることを目指します。

※電車全線パスは東急線各線、電車バス全線パスは東急線各線と東急バス各線を何度でもご利用いただける乗車券です。

※株主優待乗車証（きっぷ式・定期券式）は、株主さまご本人さまに限らず、１枚につき、持参されている方１名さまがご利用いただけます。

【拡充後】 株主優待一覧

※継続保有３年以上とは、当社の株主名簿に、同一株主番号で、当該基準日を含む直近７回の基準日（３月３１日、９月３０日）に継続して記載された株主さまに対し、その７回の基準日に保有していた最小株式数に応じて追加発行します。

（別表）

※その他株主優待についても今後内容が変更となる可能性があります。変更の際は当社ＨＰにてお知らせします。

【参考】

■ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴについて

東急グループや全国の加盟店で貯めて使えるポイントサービスです。

ＴＯＫＹＵポイント加盟店で１ポイント１円相当として使用できるほか、ＰＡＳＭＯへのチャージなどに利用可能です。

以 上