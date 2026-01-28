【いーふらん】おたからやフランチャイズVIPオーナー会が定着、3回目となるオーナー会を開催

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志）は、同社がフランチャイズ展開する「高価買取おたからや」において、3回目となるVIPオーナー会を2026年1月9日（金）に開催し、新たに2名のフランチャイズオーナーをVIPオーナーとして認定・表彰いたしましたことをお知らせいたします。

背景｜フランチャイズにおける多店舗展開フェーズで求められる「次の支援」



おたからやフランチャイズは、全国で1,630店舗、うち加盟店は1,220店舗（2025年12月現在）を展開しています。その中で、本部が定める基準を満たし、複数店舗を展開する加盟店は、事業成長を牽引する存在となっています。

一方、フランチャイズ市場における多店舗展開は、

単なる出店拡大から、

・店舗運営の標準化

・エリア単位でのマネジメント

・人材の採用・定着・育成

・管理職・中核人材の育成

といった、経営力・組織力が問われるフェーズへと移行していると考えております。

こうした課題に対し、いーふらんでは「一定の店舗数基準に到達した加盟店に対し、本部の経営資源を重点的に還元する仕組み」として、VIPプログラムを設計しました。





VIPプログラム｜本部基準をクリアした加盟店向けのさらなる成長支援プログラム

VIPプログラムは、本部が定める店舗数の基準を満たした加盟店が利用できる制度です。

VIPプログラムは、いーふらんが自社で整備してきた福利厚生施策を、加盟店でも実際に利用できる仕組みとして提供する「福利厚生プログラム」と、組織成長や店舗運営においてより手厚い支援を行う「サポートプログラム」の2つの軸で構成されています。

これは、一定の店舗展開を実現した加盟店が、次の成長フェーズへと進むための環境と支援を提供するもので、加盟店経営を「組織としての成長」へと引き上げる、いーふらんならではの制度です。

VIPプログラムについてはこちらも御覧ください。

【いーふらん】おたからやフランチャイズ 多店舗展開法人を表彰する「VIPオーナー表彰式」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000080252.html





VIPプログラムが目指すもの｜人材・組織課題への本部主導支援



VIPプログラムでは、

・採用市場における競争力強化

・従業員満足度・定着率の向上

・管理職・中核人材のモチベーション維持

・「働き続けたい会社」としての法人ブランド形成

といった、多店舗展開加盟店が直面する人材・組織課題を、本部主導で支援します。

本部が福利厚生や支援施策を整備・提供することで、加盟店は出店拡大・組織運営といった本来の経営に集中できる環境を構築することが可能となります。

新たに2社がVIPオーナーに認定｜第3回VIPオーナー会概要

2026年1月9日（金）に開催された第3回VIPオーナー会は、いーふらんが所有するクルーザー「スペチアーレII」を会場として実施しました。そして、新たな2社のVIPオーナー認定により、おたからやフランチャイズのVIPオーナーは11社となりました。

【開催日】

2026年1月9日（金）

【参加者】

・VIPオーナー8社（新規認定2社）

・代表取締役会長 渡辺喜久男

・当社社員

【主なプログラム】

・新VIPオーナー表彰

・VIPオーナーからの年始の抱負

・本部スタッフ自己紹介

なお、今回会場として使用したクルーザー「スペチアーレII」も、VIPプログラムの一環として利用可能となっております。





VIPオーナー会の役割｜到達点を示し、次の成長につなぐ

VIPオーナー会は、表彰の場であると同時に、本部と多店舗展開加盟店オーナーが同じ視座で事業成長を考えるための機会としても設けられています。

そして、「到達目標としてのロールモデルを示し、次の成長を目指す加盟店の指標とする」という役割を担っています。

株式会社いーふらんでは、今後も多店舗展開を目指す加盟店を中核パートナーとして位置づけ、VIPプログラムを継続的に運用・拡張していく方針です。

買取フランチャイズの中でも、「おたからや」が選ばれる理由

おたからやは、全国で1,630店舗以上を展開するブランドです。

そのうち、フランチャイズ加盟店が1,243店舗（2025年12月末時点）と、多くのオーナーに選ばれてきた実績があります。



おたからやフランチャイズのメリット



・高収益ビジネスである

おたからやは、貴金属やブランド時計、バッグなど単価の高い商材を扱っており、近年の金相場の上昇が追い風となって、1店舗あたりの売上が他業種に比べて高くなりやすいのが特徴です。その一方で、人件費や家賃などの固定費を低く抑えられるため、非常に収益性の高いビジネスモデルとなっています。

・在庫リスクが少ない

「買取専門店」であるおたからやでは、品物を買い取ったその日に本部へ発送いただき即日現金化を行います。そのため、在庫リスクを抱える必要がありません。

・低資金でできる

販売スペースを必要としないため、2坪ほどのスペースがあれば店舗業務が行えます。また、1日の来店数は4～5人ほどのため、1人ずつじっくりと接客することから、少人数で運営が可能となります。

・リユース業界は成長市場である

リユース業界は2030年には4兆円規模になると言われております。

2025年は3兆2,500億円の市場規模となり、10年前と比べると65%も増加しております。

他にも、事前入金制度やAI真贋、買取補償などのサポートもございます。

そして現在、競争が激化する買取業界において、おたからやは次の成長フェーズとして、ドミナント戦略をとり加盟店の増店支援に注力しています。単なる店舗数拡大ではなく、「加盟店が事業として、そして組織として成長し続けられるか」を重視したフランチャイズ運営を行っている点が、おたからやの大きな特長です。おたからやフランチャイズでは、5店舗、10店舗、そしてさらにその先の成長を見据えることができます。

オーナーの声とオーナーを支える現場のリアル

フランチャイズオーナー様の声や、事例紹介などを掲載した専用メディアもご用意しています。ぜひご覧ください。

・おたからやフランチャイズオーナーの会

https://www.otakaraya-franchise.jp/

また、全国のオーナー様を支えているのが、スーパーバイザー（SV）を中心としたスタッフたちです。日々どのような想いでオーナー様をサポートしているのか、そのリアルな活動を伝える公式ブログも公開しています。こちらも併せてご確認ください。

・おたからやフランチャイズを支える公式SVブログ

https://www.otakaraya-fc.jp/

高価買取おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,630店舗以上（2025年12月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,630店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

