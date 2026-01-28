【内航変革促進技術開発支援事業】着桟・係船作業支援のためのLiDAR技術を用いた舶用バース距離計の技術開発

有限会社エヴァライン

令和6年度に国土交通省の支援を受け、内航変革促進技術開発費補助金（NX補助金）を活用し、技術開発・実証に関する取組を進めてまいりました。

本事業では現場での各配置場所から見た際に生じる船陸間の距離認識の差異について、LiDAR技術を用い距離を測ることで現場でのズレを減少させることで船員の負荷を軽減し、安全、円滑に運航を行うことを目的とし技術開発を行いました。



【事業名】着桟・係船作業支援のためのLiDAR技術を用いた舶用バース距離計の技術開発

【実施者】株式会社ハブネス、有限会社エヴァライン



なお、事業の成果概要については、国土交通省HP公表資料をご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk7_000064.html



この度、技術開発により生み出した成果を活用した製品の販売及びサービス展開に関する事業化計画、

製品の導入計画を策定いたしましたので、以下の通り公表いたします。

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001976569.pdf



今後も技術開発により生み出した成果の製品化、船舶への搭載、サービスの普及等、

技術開発成果の早期の社会実装に向けた取組を引き続き進めてまいります。

エヴァライン とは

1940年広島県呉市にて創業、1979年設立。船で運ぶには珍しいジャガイモを冷暖房設備を備えた船で運ぶ「ポテト丸」をはじめ、鋼材、コンテナ、ばら積み、木材などの船舶輸送を行い近年では国内で船舶7隻を運航しながら貨物輸送を行っている。

▪️問い合わせ先

EVAHLINE INC.

https://www.evahline.jp/

info@kaiunss.com

掲載写真の使用をご希望の場合はお問い合わせください。