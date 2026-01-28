Fanpla、FPLトークン経済圏の拡大に向けたリアルアイテムの流通モデルを実証

株式会社Fanpla

ブロックチェーンを用いたサービスの企画、開発を手掛ける株式会社Fanpla（本社:東京都渋谷区、代表取締役:平井 威充、以下「当社」）は、協業パートナーである株式会社Fanplus（本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤 元、以下「Fanplus社」）と共に推進している、アーティストとファンがつながり共創するWeb3.0経済圏形成を目指すプロジェクトの一環として、次世代エンタメマーケットプレイス「Fanpla Market」において、THE YELLOW MONKEY 結成35周年を記念した浮世絵作品「黄猿漢四人衆大首揃」（きざるおとこよにんしゅうおおくびぞろい）を、2026年1月28日（水）より抽選販売にて取り扱い開始したことをお知らせいたします。

当社が推進する「Fanplaプロジェクト」は、Web3.0技術を用いてファンダムの熱量を可視化し、アーティストの創作活動をファンと共に支える新しい経済圏の創出を目指しています。その中核を担うのが、多機能トークン「Fanpla（FPL）」です。

しかし、現在のWeb3.0市場や暗号資産の分野においては、「投機的に捉えられやすい」「日常的な体験と結びつきにくい」といった課題も指摘されています。

そこで本取り組みでは、リアルな作品購入という明確なユースケースを通じて、リアルな体験やIPの価値を起点に、トークンが自然に使われて循環する構造を実装し、実需に基づいた健全なトークン経済圏の拡大を図ります。

【THE YELLOW MONKEY × 浮世絵によるユースケース】

本作品は、現代の絵師・石川真澄氏がTHE YELLOW MONKEYのメンバー4人を描いた原画をもとに、彫師・摺師といった熟練の職人が伝統的な木版画技術で制作したリアルな芸術作品です。制作された限定100点全てにエディションNo.が付与されており、今回、Fanpla Marketでは【No.1～20】の20点を暗号資産「FPL」にて特別抽選販売いたします。

【取り組みの構造】

― リアル × NFT × トークンによる価値循環 ―

Fanpla Marketでは、伝統工芸品としての価値を最新技術で守る仕組みを備えています。

- リアルな浮世絵作品の販売- 購入証明として発行されるNFTによる「Digital Card」- NFCチップとブロックチェーンを組み合わせた真贋・来歴管理- 暗号資産『FPL』を活用した購入・流通体験- 権利者の意図を反映した公式な二次流通への対応

リアルな浮世絵作品にはNFCチップを内蔵し、スマートフォンをかざすだけで「本物」であることの証明が可能となります。さらに、デジタル上の所有証明書となるNFT「Digital Card」も発行され、 「リアルな作品」と「デジタルの証明」を紐づけることで、FPLは単なる決済手段ではなく、Fanpla Market上で提供される体験や価値と結びつくよう設計がされています。

※なお、本リリースにおけるアーティスト名の表記は、本作品の題材およびユースケースを示すものであり、トークンの発行・販売主体や投資判断に関与するものではありません。

【今後の展開】

― ファン体験がトークンとともに育つエコシステムへ ―

当社では、今回の実証で得られた知見を基に、Fanpla MarketにおけるFPL決済対象の拡充（チケット、限定グッズ、デジタルコンテンツ等）を進めてまいります。 「ファン活動をすればするほど、トークンが循環し、アーティストにも還元される」というFanplaプロジェクトのビジョン実現に向け、今後もFanplus社と連携しながら、ファン体験とトークン経済が自然に結びつく新しい音楽・エンターテインメントの形を追求してまいります。

【浮世絵作品概要】

■ Fanpla（FPL）および Fanplaプロジェクトについて- Fanplaプロジェクトページ：https://project.fanpla.co.jp/- Fanpla Market：https://fanplamarket.com- Coincheck公式サイト （FPL購入ページ）：https://coincheck.com/ja/ieo/projects/fpl

■作品名

浮世絵「黄猿漢四人衆大首揃」（きざるおとこよにんしゅうおおくびぞろい）

■浮世絵 商品仕様

- サイズ：縦 52.8cm × 横 41.4cm × 厚み 2.1cm（額装品）- 材質/用紙：奉書紙「越前生漉奉書」- 外枠のマット紙に直筆サイン入り- 限定100点

■CREATOR

石川真澄（絵師）

永井沙絵子（彫師）

小川信人（摺師）

UKIYO-E PROJECT（版元）

【ご購入について】

本作品は抽選販売となります。

決済方法は「暗号資産」と「日本円」の2種あり、それぞれ販売サイトと付帯内容が異なります。

1. 暗号資産「Fanpla（FPL）」決済販売（20点限定）

販売サイト： Fanpla Market

付帯機能： NFT Digital Card（購入証明としてのデジタル証明書）＋NFCチップ（正規品証明）+公式二次流通対応

お申込みURL： https://fanplamarket.com/collection/list?artistId=4

価格：600,000FPL（送料込）

※本作品はエディションNo.ごとに「お一人様1回まで」ご応募いただけます。（全20商品への応募が可能）

2. 日本円（クレジットカード）決済販売（80点限定）

販売サイト： THE YELLOW MONKEY OFFICIAL STORE

付帯機能： NFCチップ（正規品証明）

お申込みURL： https://store.plusmember.jp/tyms/

価格：275,000円（税込 / 送料込)

※本企画では、公式二次流通機能はNFT Digital Cardと紐づく仕様のため、日本円決済分には付帯しません。

※当社は、 暗号資産「Fanpla（FPL）」決済販売分における販売・システム提供を担当しています。

＜抽選スケジュール＞

抽選応募期間：2026年1月28日(水) 12：00 ～ 2026年2月11日(水) 23:59

当選発表日時：2026年2月18日(水) 12：00

※入金期間は購入方法により異なります。詳しくは各販売ページをご確認ください。

※アイテム収益の一部は「バラ色募金」として寄付されます。

※本作品は、一点一点、手作業で制作されています。そのため、摺り上がりの調子が微妙に変わりますが、木版画の特徴の一つでもありますので、独特の風合いとしてお楽しみください。

※作品は特注の額にて、額装された状態でお届けいたします。

※直筆サインは外枠のマット紙に書かれるため、浮世絵にはかかりません。

※日本国内へのお届けに限らせていただきます。海外へのお届けは承っておりません。

※お申込みの際は、特設ページ・各販売ページに記載の注意事項を必ずお読みのうえご応募ください。

▼THE YELLOW MONKEY 35th Anniversary Project 特設サイト

https://theyellowmonkeysuper.jp/feature/35thAnnivProject

■THE YELLOW MONKEY プロフィール

吉井和哉、菊地英昭、廣瀬洋一、菊地英二のラインナップで1989年12月から活動開始。

グラムロックをルーツに持つ独自のグラマラスなスタイルで人気を博し、1992年5月メジャーデビュー。ライブの動員、CD売上ともに90年代の日本の音楽シーンを代表するロックバンドとなるも、2001年1月8日東京ドームでの公演終了後、活動を休止。その後も休止状態のまま、2004年に解散。

2016年1月8日、再集結を発表。22万人を動員した全国アリーナツアーを皮切りに、フェスへの参加や全国ホールツアー、15年ぶりの新曲リリースなど精力的に活動し、大晦日にはNHK紅白歌合戦への初出場を果たす。

2017年には3ヶ月連続配信リリース、ドキュメンタリー映画「オトトキ」の公開などを経て、17年ぶりとなる東京ドーム公演を開催。2018年、全シングル・アルバムの全世界配信を開始。

2019年、19年ぶり9枚目となるオリジナル・アルバム『9999』をリリースし、同作を携えた全国アリーナツアーは大成功を収める。結成30周年を迎えた同年12月28日よりバンド史上最大規模となる初の東名阪ドームツアーが開幕したが、新型コロナウイルスの影響によりファイナルの東京ドーム2daysが見送りに。2020年11月より、それに替わる新規公演として東京ドームや日本武道館を含む全4公演を行った。

2024年、約4年ぶりとなる東京ドーム公演を開催し、5月には10枚目となるオリジナル・アルバム『Sparkle X』を発表。10月より約半年かけて全30公演を巡るツアーを完走。

Official Site: https://theyellowmonkeysuper.jp

X (Twitter): https://twitter.com/TYMSproject

Instagram: https://www.instagram.com/theyellowmonkey.jp

TikTok : https://www.tiktok.com/@theyellowmonkey.jp

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社Fanplaについて

会 社 名 ： 株式会社Fanpla

所 在 地 ： 東京渋谷区桜丘町22-20

代 表 者 ： 代表取締役 平井 威充

設 立 ： 2006年6月

事業概要 ： ブロックチェーンを用いたサービスの企画、開発、運営、アプリケーションの開発

WEBサイトの制作、運用及び保守

イベント支援事業、チケット及び電子チケット関連業務

映像コンテンツの制作

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://corp.fanpla.co.jp/

※記載されている会社名及び商品名／サービス名の一部は、各社の商標または登録商標です。