YOSHIDA & Co. 90th Anniversary Project 011「RIDE BLACK」を発売します。

株式会社 吉田

吉田カバン創業90周年を記念し、POTRブランドの人気シリーズRIDEより限定カラー「BLACK」を、2026年1月30日（金）、国内外の厳選された店舗にて、完全数量限定で発売します。

多様なライフスタイルに合わせ、乗り物での移動、歩くといった移動時に荷物を安全に持ち運べるよう、使いやすさを追求したシリーズ「RIDE」。

ワンアクションで調節可能なC.E.ストラップ（※）やスリングバインダー、付属のリフレクターバンド等、こだわりのディテールが移動中の荷物の持ち運びを快適にします。

※CARRYING EQUIPMENT STRAP：特許第6698930号／意匠第1659605号

グラファイト、オリーブグリーン、ネイビーブルーの定番3色に加え、今回、限定カラーとして「BLACK」が登場。

澄んだブラックの生地にシルバーカラーのパーツを組み合わせた、スペシャルな雰囲気のアイテムです。

機能美と耐久性を兼ね備えている、競技用の自転車チェーンを使用したオリジナルチェーンも付属します。

日本国内で100年以上チェーンづくりを続け、卓越した技術と品質の高さで世界中に知られているトップブランド「和泉（いずみ）チエン」製で、バッグや小物、パンツのベルトループなどに取り付けてアクセサリーとして使用可能です。

（※ROLL BAGには付属しません。）

内装には、90周年を記念した限定仕様のPOTRタグをあしらいました。

さらに各アイテムには、バッグと同じ90周年限定タグを縫い付けたオリジナル巾着が付属します。

・DAYPACK \78,100- (tax included)

・MESSENGER BAG \69,300- (tax included)

・2WAY TOTE BAG(L) \63,800- (tax included)

・2WAY TOTE BAG \55,000- (tax included)

・SHOULDER BAG \50,600- (tax included)

・WAIST BAG \55,000- (tax included)

・ROLL BAG \39,600- (tax included)

ラインナップは、大容量のMESSENGER BAGや自転車のフロントバーにも取り付け可能なROLL BAGを含む全7型です。

YOSHIDA & Co. 90th Anniversary Project 011 「RIDE BLACK」

発売日： 2026年1月30日（金）

＜取扱店舗＞

・PORTER STORE全店（※日本国内、PORTER EXCHANGEを除く）

・PORTER KOREA（APGUJEONG、ITAEWON、GANGNAM、YEOUIDO、BUSAN）

・KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（HARBOUR CITY、MOKO、FASHION WALK、HYSAN PLACE、K11 ART MALL）

・PORTER BANGKOK

・吉田カバンオフィシャルオンラインストア

・全国のPOTR RIDE BLACK取扱店舗

（ https://www.yoshidakaban.com/special/shop/rideblack_shop.pdf ）

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM12:00（正午）頃から発売します。

※店舗での詳細な販売方法は、各PORTER STOREのInstagramアカウントで発信予定です。

※完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※一部海外店舗では発売日が異なります。

RIDE BLACKはこちら

https://www.yoshidakaban.com/product/series/997002.html

吉田カバンオフィシャルオンラインストアはこちら

https://www.yoshidakaban.com/

吉田カバン_official_Instagramはこちら

https://www.instagram.com/porter_yoshida_co.official/

問い合わせ先

PORTER OMOTESANDO

TEL 03-5464-1766