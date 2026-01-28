【開催レポート】メリハリのある組織が高い成長を加速させる。全社員で功績を称え合う「Balleggs AWARDS 2025」を開催

株式会社バレッグス

不動産事業を通じて東京城南エリアを中心とした地域の暮らしに寄り添う株式会社バレッグス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大本 朋之、以下「当社」）は、2025年12月23日（火）、東京プリンスホテルにて年間表彰式「Balleggs AWARDS 2025」を開催いたしました。

2023年の東京プロマーケット上場と同時に産声を上げた本アワードは、今回で3回目を迎えました。上場以降、2年連続で組織規模を拡大し続けている当社の成長を象徴する場として、全社員の前でその年の功績を正当に称え、組織文化を共有する最重要イベントとなっています。

■ 開催の背景：メリハリのある組織が生む「正当な評価文化」

当社は、オンとオフの切り替えを明確にし、プロフェッショナルとして成果を追求する「メリハリのある組織」を目指しています。 かつての不動産業界にありがちだった属人的な評価ではなく、当社の使命である「つながりを大切に、この街の暮らしを豊かに。」という価値観を、どれだけ具体的な行動と成果に結びつけたかを全社員の前で可視化することを目的としています。この「頑張った人が正当に報われる」文化の浸透が、上場後の急成長を支える原動力となっています。

■ 「Balleggs AWARDS 2025」表彰内容と受賞エピソード

当日は、城南エリアの暮らしを支える各部門から、多角的な視点で選出された全10部門の表彰が行われました。

1. 「This is Balleggs」：使命を体現する象徴

当社の価値観を最も色濃く体現した社員・プロジェクトに贈られる最高栄誉の賞です。

受賞エピソード：

部署の垣根を越え、8年越しのプロジェクトを結実させたメンバーが選出。短期的な利益を追わず、地域と粘り強く向き合い続けたひたむきな姿勢が、街の新たな価値創造に寄与したとして高く評価されました。

2. 部門のプロフェッショナルを称える主要項目

Leasing Champion Award（賃貸営業部門賞）

業績目標達成率が高い上位3名が受賞

Property Management Master Award（賃貸管理部門賞）

業績目標達成率が高い上位2名が受賞

Renovation Master Award（リノベ部門賞） / Home Build Master Award（戸建部門賞）

業績目標達成率100％超で貢献度が最も高い人

Team of the Year（最優秀チーム賞）

業績目標達成率第1位のチームが受賞

3. 個人の部（全社共通）

・Rookie of the Year （新人賞）

25卒新入社員の中で、最も成約数が多い方が受賞

・Referral of the Year （紹介リピート成約数）

紹介、リピート成約件数１位の方が受賞

・Support of the Year（ベストサポート賞）

非営業部門で人事評価の評点が1位＋部長推薦の方が受賞

■ 今後の展望

株式会社バレッグスは、この高い熱量を持つ組織をさらに強固なものとし、城南エリアにおいて、この街の暮らしを最も豊かにする企業であり続けるために邁進してまいります。今後も「メリハリ」の効いた組織運営を通じて、社員の成長と地域の豊かさを同時に実現してまいります。

■ 開催概要

イベント名： Balleggs AWARDS 2025

開催日： 2025年12月23日（火）

会場： 東京プリンスホテル

参加対象： 株式会社バレッグス 全社員

■BalleggsAWARDS2025メイキング動画

【過去最大】熱狂の表彰式！その裏側と受賞者の本音に迫る(https://youtu.be/32vlwirugo4)



今回公開するのは、バレッグス最大級の祭典『Balleggs AWARDS』の舞台裏。 目標達成率100%を超えるという圧倒的な結果を出した社員たちは、 どのようにプレッシャーを乗り越えられたのか。 その核心にあるのは、単なる個人のスキルではなく、 部署の垣根を超えてプロの情熱が連鎖する「組織の繋がり」でした。 「誰かのために、街のために、ここまで本気になれる。」 綺麗事ではない、プロとして働くことの真実と、熱狂の渦を体感してください。

株式会社バレッグスについて

株式会社バレッグスは、「つながりを大切に、この街の暮らしを豊かに。」を使命とし、不動産コンサルティング事業、プロパティマネジメント事業、建設・リノベーション事業、売買仲介事業、賃貸仲介事業など、住まいと暮らしに関する生涯にわたるサービスを提供しております。地域社会の発展に貢献し、お客様から最も信頼されるパートナーとなることを目指しています。

本社所在地：東京都目黒区鷹番2-5-21

代表者：代表取締役社長 大本 朋之

設立年月：1991年3月

URL：https://balleggs.jp/

事業内容：不動産賃貸仲介業務、不動産賃貸管理業務、売買仲介業務、仕入再販・仕入開発分譲業務、リノベーション工事及び戸建住宅新築工事の請負業務

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バレッグス 経営企画室 cpo@balleggs.co.jp

公式サイト：https://balleggs.jp/