【結果発表】東三河ビジネスプランコンテスト受賞者が決定！昨年度を上回る152件の応募から「地域の未来を拓く１１プラン」を選出。2月24日（火）には表彰式・応募者交流会を開催

株式会社サイエンス・クリエイト東三河ビジネスプランコンテストイメージ

株式会社サイエンス・クリエイト（愛知県豊橋市）が事務局を務める「東三河ビジネスプランコンテスト実行委員会」は、2026年1月27日（火）に二次審査会を開催し、第25回コンテストの受賞者を決定いたしました。

2001年の創設以来、東三河地域の「挑戦」を後押ししてきた本コンテストは、今年で25周年を迎えました。四半世紀の節目を飾る今大会では、地域の資源活用や社会課題解決を目指す多種多様なビジネスプランが昨年度（137件）を上回る152件寄せられ、地域を動かすプラットフォームとしてさらなる進化を見せました。

厳正なる審査の結果、一般事業部門・アイデア部門合わせて11の受賞プランが決定いたしましたのでお知らせいたします。

■ 第25回東三河ビジネスプランコンテスト 審査結果

152件の応募の中から、厳正なる書類審査を通過したファイナリストたちが熱のこもったプレゼンテーションを行い、以下の通り各賞が決定いたしました。

（敬称略）

【一般事業部門】

【アイデア部門】

■ 今後の予定：2月24日（火）表彰式・応募者交流会を開催

- 最優秀賞（賞金30万円）／ 若者発！キラリ賞 ※ダブル受賞『民俗芸能の保存・活性化に関するコンサルティング業』片桐 萌絵（とらでぃっしゅ株式会社）- 優秀賞（賞金15万円）『儲かる農業と地域課題解決に貢献する：CO2活用型「SPAセミクローズド温室」事業』稲葉 一恵（PLANTCASE株式会社）- ほの国やってみりん賞（賞金3万円）『東三河発・EC応援プラットフォーム『満ちるEC支援モデル』』權田 裕視賀（株式会社ミリオンディライト）- 特別賞『アプレンティス・キャリアラボ ～グレーゾーンの若者を地域企業で育てる社会教育モデル～』今井 真央（新城市地域おこし協力隊）- 特別賞『介護現場の「声」をつなぐ。 東三河の持続可能な未来をひらくAI情報共有システム「ケアリレー」』吉口 慶（株式会社CONTE）- 最優秀賞（賞金5万円）『「お土産災害食」-“もらって備わる”新しい備蓄の形を東三河からー』篠田 裕太、高麻由、野崎友莉子、山住望恵（名城大学）- 優秀賞（賞金3万円）『メイクレール』上ノ宮 羽瑠、田中 達樹、椎名 要太、丹野 旭陽、藏屋 翔- ほの国やってみりん賞（賞金2万円）『「きゃべちゅるん」～キャベツで繋ぐ田原の未来～ 日本を田原から健康にしたい！嚥下障害や誤嚥を防ぐ食物繊維が豊富、免疫力向上健康ゼリー状のドリンク』伊藤 滝都（豊橋創造大学）- 学生発！キラリ賞『海底クリーン PICK』小山 温也（豊橋創造大学）- 特別賞『KAKI スマートスポーツ ツーリズムの中核』WIRATMA Ichiro Nathanael、TURNIP Alban Mulky Adiguna、 TJANDRA Kayla Narina SANTOSO、Jonathan Richard（京都先端科学大学）- 特別賞『いろはの ～三河特産品×竹害×有松絞り～“自然”と“伝統”を未来に繋ぐベビー服』山村 柚衣（中京大学）

受賞者の栄誉を称えるとともに、応募者・起業家・審査員・支援機関による新たなネットワーク構築を目的とした表彰式を開催いたします。

- 日時：2026年2月24日（火）13:00～15:00- 会場：豊橋サイエンスコア サイエンスホール- 内容：各賞授与、最優秀プラン紹介、交流会など

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サイエンス・クリエイト（東三河ビジネスプランコンテスト事務局）

電話：0532-44-1111

電子メールアドレス: bpc@tsc.co.jp

公式サイト：https://emikawa-bpc.jp