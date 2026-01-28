東京商工リサーチ　九州・沖縄「元気印企業」 アイケンジャパンが業界別売上高で1位を獲得

株式会社アイケンジャパン

アパート・マンション経営を手がける株式会社アイケンジャパン(本社：福岡県福岡市と東京都港区北青山、代表取締役：中島 厚己)は、東京商工リサーチが選定する2024年度、九州・沖縄「元気印企業」673社に選出され、あわせて「業界別売上高ランキング 不動産部門において第1位を獲得しました。

出展：『TSR情報』2026新春特集九州版 2024年度九州・沖縄の「元気印企業」673社より



「元気印企業」とは、東京商工リサーチのデータベースに登録されている、九州・沖縄に本社を置く企業を対象に、成長性や収益性などの観点から一定の基準を満たした企業を選定するものです。選定にあたっては、最新決算期（2024年4月期から2025年3月期）を含む既往3期の業績推移をもとに、売上高3億円以上、純利益300万円以上、2期連続での増収・増益、ならびに3期連続黒字といった条件が総合的に評価されています。

アイケンジャパンのアパート（レガリストシリーズ）



2026年8月18日に20周年を迎えるアイケンジャパン。国内12か所・海外1か所の事業所を構え、アパート・マンションの企画・設計・販売・賃貸管理までワンストップで行っています。

今後も「堅実なアパート・マンション経営」を掲げ、オーナーの安定した資産形成を力強くサポートしていきます。

アイケンジャパンのマンション（アドレシリーズ）

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイケンジャパン

本社所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号/東京都港区北青山3丁目2番4 号

設立 ： 2006 年8月18日

資本金 ： 1 億円

代表者 ： 代表取締役 中島 厚己

事業内容 ： アパート等の企画・販売、設計・施工・監理、不動産管理

URL ： https://aikenjapan.jp