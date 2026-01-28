地域の“つながり”を未来へつなぐためにNPO法人わくわーく、SONPO福祉財団「NPO基盤強化資金助成」に採択- 15年の歩みを次のステージへ

NPO法人わくわーく

北九州市で多世代の交流拠点づくりに取り組むNPO法人わくわーくは、2010年に設立した団体です。

この度、公益財団法人SONPO福祉財団による2025年度 社会福祉事業 NPO基盤強化資金助成「組織および事業活動の強化資金助成」に採択されました。

本助成を受け、2月10日（火）13:30より、

わくわーくの拠点施設「ココクル平野 多世代交流スペースくるくる」にて贈呈式が執り行われます。

＊＊ 地域の“つながり”を未来へつなぐために ＊＊

【わくわーくの歩み】

NPO法人わくわーくは、2010年に“誰もが安心して集える場所をつくりたい”から始まりました。

わくわーくは、地域の中に「世代や背景を越えて人がつながれる場をつくりたい」という思いで活動を続けています。

障害者の就労や生活を支援する場 子どもが学び、様々な経験ができる場 子育て中の親がほっとできる時間 若者が挑戦できる機会 地域方々が役割を持ち続けられる居場所 地域の誰もが「ここにいていい」と思える空間。

そんな“あたりまえの安心”を地域に育ててきた15年です。

「くるくる」は地域の人々が自然に集まり、支え合い、学び合う “地域の縁側” として機能してきました。

【今回の助成採択の意義】

―「人が集まる場所」から「地域を育てる仕組み」へ―

15周年を迎えた今、わくわーくは次のステージに踏み出します。

今回の助成は、“活動を続けるための仕組みづくり”を後押しするものです。

助成金は以下の基盤強化に活用します。

組織運営の可視化と仕組みづくり 多世代交流スペースの運営強化 地域住民・企業・行政との協働促進 ボランティア・プロボノが関わりやすい体制整備 わくわーくが15年間で育ててきた“つながり”を、これからの10年・20年へとつなぐための大きな一歩となります。



【COCORiNOVE × 地域】

学生と地域がつくった新ステージが完成

九州職業能力開発大学校、大英産業と取り組む「COCORiNOVE（ココリノベ）」(https://readyfor.jp/projects/be-happy_coco_rinove)は、学生が地域の課題に向き合い、実践的に学びながら地域の未来をつくるプロジェクトです。

2年目の実践となる今年の担当学生たちは、「くるくる」で使える小上がり（ステージにもなる）を企画・制作しました。

地域の集い 子どもたちの発表 音楽イベント ワークショップ

など、多様な活動に活用できる新たな交流の場が誕生しました。

シンボルツリー

「こころも可能性もひらける場」

COCORiNOVEで制作されたシンボルツリー

（北九州産の木材KiTAQ WOODを使用）

ステージにもなる小上がりのエリア

様々な用途に活用が期待されるスペース

（北九州産の木材KiTAQ WOODを使用）

【関連イベント】

「春を呼ぶ バレンタインコンサート～街角リードオルガンと歌と。。～」 の開催

贈呈式の4日後となる2月14日（土）14:00～、

くるくるスペースに置かれている明治時代、昭和初期に作られたリードオルガンと歌のコンサートがこけら落としとして開催されます。

リードオルガン：福田のぞみさん

歌：式部いろはさん（元宝塚歌劇団）

ハーブティーとお菓子のティータイム付き



主催は、くるくるスペースで出会い結成された、リードオルガン、ハンマーダルシマー、竹チェロ、二胡をこよなく愛する有志（フラワームーン）。

出会って生み出す嬉しい企画（Be Happyプロジェクト）(https://wakuwa-ku.com/about/project/)の実践です。

バレンタインコンサート開催のチラシ

今では貴重なリードオルガン、くるくるスペースには昭和初期と明治時代に作られた街角リードオルガンがあります。

のぞみさんの奏でる素晴らしいオルガンの音色といろはさんの美しい歌声、またとない機会です。



お申込みフォーム

https://forms.gle/DHmz4PUJmHAXLZvaA

NPO法人わくわーく

わくわーくは福岡県北九州市で「まちで暮らす誰もが互いを認め合い、こころ穏やかに安心して暮らせる社会」を目指して活動しているNPO団体です。



所在地 ：福岡県北九州市八幡東区平野1丁目３-２

電話番号：０９３-６７１-１２２１ FAX：０９３-８８３-６０２２

理事長 ：小橋祐子

設立：2010年5月



【事業内容】

１.障害福祉サービス事業〈BOCCHI〉団体名：NPO法人わくわーく

障がいを持つ当事者の就労支援や生活支援と、施設利用者のご家族や地域住民を対象とした地域福祉に関する相談や支援、相談や支援を担う人材育成の事業を行っています。



２.地域コミュニティ事業〈多世代交流スペースくるくる〉

多世代多様な方たちが集い、利用者がそれぞれの想いをカタチにしていくことのできる「場」の提供をしています。



３.地域協働事業〈Be Happyプロジェクト〉

１.と２.がつながると出会いが生まれ、ひとりではできない「コト」や「モノ」がたくさん創り出されます。創り出されたさまざまな「コト」や「モノ」の一つひとつを集め、ともに動かすプロジェクトを『Be Happyプロジェクト』と名付けています。



HP：https://www.wakuwa-ku.com

Instagram：https://www.instagram.com/wakuwaaku.2010/

Facebook：https://www.facebook.com/wakuwaaku

X:https://twitter.com/wakuwaaku_2010