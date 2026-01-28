【2/10(火)16:00～17:00】中小企業に“今”おすすめの補助金・優遇税制9選
開催概要
テーマ：中小企業が“今”申請すべき補助金・優遇税制9選
開催日程：2026年2月10日(火)16:00～17:00
場所：オンライン（Zoom）
＊お申し込みは本ページ下部から行っていただけます。
本セミナーの見どころ
本セミナーでは、設備投資や成長投資を検討する中小企業経営者、ならびに企業支援に携わる金融機関の皆さまを対象に、「今、本当におすすめの補助金・優遇税制」を厳選して解説します。
大規模成長投資補助金や成長加速化補助金、省力化投資補助金など、製造業・物流業をはじめとした活用ニーズの高い制度を9つ取り上げ、それぞれの特徴や活用ポイントをわかりやすく整理してご紹介します。
また、補助金選びで多くの企業が悩みがちな点や、申請時におさえておくべき重要なポイントについても解説。制度の全体像を短時間で把握し、自社・支援先に合った選択肢を見極めたい方におすすめの内容です。
対象者
設備投資等の計画があり、自社で活用できる補助金を探している製造業・物流業などの中小企業経営者
中小企業を支援している金融機関のご担当者様
セミナー概要
1. オープニング
2. よくある補助金選びの悩み
3. 中小企業に"今"おすすめの補助金・優遇税制9選
a. 大規模成長投資補助金
b. 成長加速化補助金
c. 省力化投資補助金（一般型）
d. 新事業・ものづくり補助金
e. 事業承継・M&A補助金
f. 省エネ補助金
g. 小規模事業者持続化補助金
h. 大胆な（大規模な）投資促進減税
i. 中小企業経営強化税制 E類型
4. 補助金申請時におさえておくべきポイント
5. 補助金クラウドの支援内容紹介
*上記は予定で、ニーズに応じて当日は変更となる可能性がございます。
セミナー講師
株式会社Stayway
事業開発本部 ディレクター
中西 涼
https://biz.stayway.jp/hojyo_news/69115/
「補助金クラウド」シリーズについて
「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。
詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。
「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/
株式会社Staywayについて
Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。
また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFin Techスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）
■社 名：株式会社 Stayway
■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関
■設立日： 2017年7月7日
■URL：https://stayway.co.jp/
■拠点：
大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F
東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町
ーーー
他拠点：仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡
■事業内容：
１.補助金DX事業
２.BPass（BPO×SaaS）事業
３.コンサルティング事業
■主な運営サービス：
１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ
https://www.hojyokincloud.jp/
補助金クラウド for Bank【金融機関向け】
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
補助金クラウド for Sales【法人営業向け】
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】
https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/
補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】
https://www.hojyokincloud.jp/smes/
※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）
２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/