2月12日(木)開催！セミナー「今こそ見直す！健康経営における教育施策のすすめ ～調査票対策・社内展開・動画活用のベストプラクティス～ 」

MBK Wellness株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：森田 剛至）保健同人フロンティア事業本部は、2月12日(木)、人事・総務・労務等ストレスチェックご担当者様、健康保険組合ご担当者様を対象に、オンラインにてサービス紹介セミナーを開催いたします。

2025年11月19日に実施した「実践経験をもとにカウンセラーが徹底解説！ 効果的な職場環境改善を実践するために重要なポイント」セミナーが大変ご好評いただきましたので、再放送が決定しました。

健康経営の推進には、従業員の心身の健康を支える“教育”の充実が欠かせません。

メンタルヘルス、生活習慣、女性の健康など、幅広いテーマに対応した教育施策は、従業員の健康意識を高めるだけでなく、組織全体の活力向上にもつながります。

本セミナーでは、動画・WEB・集合研修など社内展開しやすい手法を活用しながら、今期中に取り組める教育施策の具体例と、来期に向けた計画の立て方をご紹介いたします。

結果として、健康経営度調査票の「教育」項目にも対応できる内容となっており、実践的なヒントをお届けいたします。

本セミナーで得られること

- 健康経営を推進するうえで重要な「教育施策」の考え方と、社内での取り組み方- メンタルヘルス・生活習慣・女性の健康など、従業員の健康支援につながる教育テーマの実施例- 動画・WEB・集合研修など、社内展開しやすい教育手法の選び方と運用のポイント

健康経営の取り組みを“教育”から強化したい企業様にとって、 本セミナーは、従業員支援と調査票対策とを両立するための具体的な一歩となるはずです。

今こそ、教育施策を見直し、社内に根づかせるタイミング。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

セミナーの内容

お申し込みはこちら :https://service.hope-survey.jp/seminar/20260212- 健康経営における教育の役割と、調査票での位置づけ- 教育テーマの選定と実施スケジュールの組み立て方- 事後施策活用の実践的なソリューション紹介【登壇者】佐々木 玲子MBK Wellness株式会社 保健同人フロンティア事業本部健康経営事業部 企画・マーケティング室 企画マネージャー（管理栄養士／公認心理師）

こんな方におすすめのセミナーです！

■健康経営視点で従業員のヘルスリテラシーを向上したい企業様

■メンタルヘルスや生活習慣改善など、従業員支援を強化したい企業様

■動画やWEB研修など、効率的な教育手法を探しているご担当者様

セミナーの概要

開催日時：

2026年2月12日（木）14：00～14：40（40分）



受講形式：

WEB配信によるオンライン（ライブ配信）セミナー

※Zoom Webinarを使用します。

※受講方法・注意事項については、参加ご登録者への招待メールにてご案内いたします。



対象：

人事・総務・労務等ストレスチェックご担当者様、健康保険組合ご担当者様

申し込み期限：

2026年2月11日（水）17:00

参加費：

無料



定員：

100名様（先着順）

※参加を受け付けた方には開催前日までに招待メールをお送りします。



注意事項：

競合企業の方、個人の方のお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

予めご了承ください。

本件に関するお問い合わせ

保健同人フロンティア 事務局

E-mail : hkd-inside@hkdft.com

MBK Wellness 株式会社 保健同人フロンティア事業本部について

1946年、結核療養のための啓発雑誌『保健同人』の発刊を目的に創業。その後、日本初となる「人間ドック」の創案や、一般家庭向け医学書『家庭の医学』を発刊。今日に至るまで、企業人事や健康保険組合、事業法人など主要なお客様を対象に健康相談サービスやEAPサービス、健康経営支援サービスなど人々のWell-beingの実現に向けた事業を展開しています。

（主要なサービス）自社開発のストレスチェックツール「HoPEサーベイ」、ヘルスケアサービス「みんなの家庭の医学」、動画コンテンツサービス「ウェルスタ」等

【会社概要】

社名： MBK Wellness 株式会社

代表取締役社長： 森田 剛至

本社： 〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング7F

株主： 三井物産株式会社

創業： 1946年6月1日

ＵＲＬ： https://www.mbk-wellness.co.jp