「SHAKA」主催の格闘ゲームイベント「Red Bull LEGENDUS STREET FIGHTER 6 師弟杯 ~2025冬 後楽園の陣~」にナッシュが協賛

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、「ZETA DIVISION」CREATOR部門所属のSHAKAが主催する「Red Bull LEGENDUS STREET FIGHTER 6 師弟杯 ~2025冬 後楽園の陣~」へ協賛します。「LEGENDUS」への協賛は、今回で二度目となります。



また、本大会への協賛を記念し、新規購入で総額5,000円OFF(※)となるほか、「SHAKA」の直筆サイン入り限定Tシャツが当たるキャンペーンを実施します。

なお、本大会の様子は以下からご覧いただけます。

「LEGENDUS」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@LEGENDUS_SHAKA

「LEGENDUS」は、世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー「SHAKA」が主催するイベントです。2024年に開催された第一回大会のYouTube配信では、総視聴回数12.6億万回を突破するなど、大きな反響を呼びました。

1年の時を経て開催される本大会では、『ストリートファイター6』を採用タイトルに、師弟ペア全8チームが激突。オンラインの予選ラウンドを経て、決勝トーナメントは格闘技の聖地・後楽園ホールにて開催されます。

今後も当社では、「nosh」のサービスを通じて、健康的な食事を提供するだけでなく、本来かかる食事の調達時間を自身の好きなことに充てていただくことで、選手やストリーマー、その視聴者の方々の活動を応援してまいります。

(※)本クーポンは、初回購入の方のみ適用。「総額5,000円OFFクーポン」の有効期限は、初回購入日から12週間です。1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。

◼️キャンペーン概要

１.新規ご購入で総額5,000円OFF

特設ページからの新規購入で初回購入時2,000円、以降2～4回目購入毎に1,000円OFFの総額5,000円OFFでご利用いただけます。

特設サイトURL：https://nosh.jp/landing/SF6?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=SF6&utm_content=20260128_press&utm_term=coupon409





２.「SHAKA」直筆サイン入り限定Tシャツをプレゼント

本協賛の特設ページから新規購入いただいた方を対象に、抽選で3名様に人気ストリーマー

「SHAKA」のサイン入り限定Tシャツをプレゼントいたします。

◼️「Red Bull LEGENDUS STREET FIGHTER 6 師弟杯 ~2025冬 後楽園の陣~」概要

【日程】

・2026年1月26日（月）予選ラウンド

・2026年1月28日（水）決勝トーナメント DAY 1

・2026年1月29日（木）決勝トーナメント DAY 2



【配信先】

「LEGENDUS」公式YouTubeチャンネル

※決勝トーナメントは「後楽園ホール」にて開催されます。

【出場チーム・選手】

・アラビアンボーイズ

弟子：渋谷ハル / 師匠：ガチくん

・葛川旅団

弟子：葛葉 / 師匠：カワノ

・最強の署名

弟子：ファン太 / 師匠：どぐら

・さいきょうのふたり

弟子：Sasatikk / 師匠：なるお

・釈迦奪還

弟子：よしなま / 師匠：立川

・ナウゼロアンチクラブ

弟子：Zerost / 師匠：ナウマン

・電電悪漢星

弟子：わいわい / 師匠：高木

・4255

弟子：SHAKA / 師匠：あくたがわ

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」というミッションのもと、当社では、手軽に栄養管理ができる冷凍弁当の商品企画・製造・販売を一貫して行っています。

”国民食”として長期でご利用いただけるサービスを目指し、お客様の声をもとに商品の内容量や味を順次改善。また、飽きることなくお召し上がりいただけるよう、商品ラインアップの拡充にも取り組んでいます。

さらに、「自炊は手間だが、手軽に栄養を摂りたい」といったお客様の潜在的なニーズに応えるため、相性の良いeスポーツへの協賛や、ゲーム実況者とのタイアップ企画も積極的に行っております。



社名：ナッシュ株式会社

所在地：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者：代表取締役 田中 智也

設立：2016年6月

事業内容：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL：https://nosh.jp/