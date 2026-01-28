アイル、鉄鋼卸売業の葵産業の、鉄鋼業界向け販売・在庫・加工管理システム「アラジンオフィス鐵王」導入事例を公開

株式会社アイル

自社開発の業務管理システムで、企業の経営力や働く人の士気向上を支援する株式会社アイル（本社：大阪市北区・東京都港区、代表取締役社長：岩本哲夫、東証プライム：3854）は、当社が提供する鉄鋼業界向け販売・在庫・加工管理システム「アラジンオフィス鐵王」の、葵産業株式会社での導入事例を公開しました。



鉄鋼卸売業の葵産業は「アラジンオフィス鐵王」を導入し、国内・貿易事業の一元管理や、社員の自発性向上を実現しました。

葵産業が導入しているシステムについて

【 導入事例 詳細 】 :https://aladdin-office.com/case/kouzai/aoisangyo導入事例記事はこちらからご覧いただけます。

・鉄鋼・非鉄金属業界向け販売・在庫・加工管理システム「アラジンオフィス鐵王」

https://aladdin-office.com/kouzai/

鉄鋼・非鉄金属業界の商習慣に適した機能性を備えた、販売・在庫・加工管理パッケージシステムです。企業ごとのカスタマイズや、他システムとの連携も柔軟に可能です。

「アラジンオフィス鐵王」選定のポイント

鉄鋼業界の商習慣への深い理解と、現状業務を丁寧に分析する伴走型の提案スタイルを高く評価。

業界用語が通じる安心感が決め手となり、導入が決定しました。

「アラジンオフィス鐵王」導入後の効果

・鉄鋼業ならではの、複雑な「重量計算」や「加工管理」を標準機能で実現

形状・材質・サイズに応じた重量計算や、単位の変換（重量・数量）に標準機能で対応。

加工を伴う在庫管理もスムーズに処理でき、業界の商習慣に即した運用を実現しました。

・貿易管理の一元化により、リアルタイムでの債権把握が可能に

ExcelやAccessでの管理で属人化していた貿易業務を、システムで一元管理できる体制に。

月中の債権状況などをリアルタイムで把握可能になったほか、受注から会計連携までが一気通貫なことで、事務作業の重複や入力ミスが削減されました。

・システム運用の当事者意識が芽生え、社員の自発性が向上

丁寧なヒアリングを通じた導入プロセスにより、社員に「自分たちのシステム」という当事者意識が醸成されました。

業務のブラックボックス化が解消され、社員がワークフロー改善や教育体制の整備に自発的に取り組む組織へと変化しました。

葵産業で「アラジンオフィス鐵王」をご利用中の様子



今後もアイルでは「アラジンオフィス」の提供を通じて、多くの企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、顧客企業の持続的な成長と企業価値向上を支援してまいります。

【 株式会社アイルについて 】

企業の販売・在庫管理を担うバックオフィスや、ECサイト・店舗運営のバックヤードなど、企業活動の根幹となるバックサイドの業務プロセス変革を支援しています。

さらに働く人に光を当て、誰もがクリエイティブな仕事と豊かな生活を実現し、働く日々に喜びを持てる社会実現を目指し、サービス開発・強化やイベント企画、協賛活動に努めています。

【 会社概要 】

社名 ： 株式会社アイル（東証プライム 3854）

代表者 ： 代表取締役社長 岩本哲夫

設立 ： 1991年

資本金 ： 3億54百万円（2025年7月末時点）

社員数 ： 1009人 [連結]（2025年7月末時点）

売上高 ： 192億94百万円［連結]（2025年7月期実績）

事業所 ： 大阪本社：大阪市北区 / 東京本社：東京都港区

URL ： https://www.ill.co.jp/



【 サービスに関するお問い合わせ先 】

株式会社アイル サービスお問い合わせ窓口

E-MAIL：webmarketing@ill.co.jp