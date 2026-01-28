【JoyPix】動画制作をワンストップに。新機能「AI画像生成・編集」をリリースし、素材作成から動画化までをシームレスに完結

合同会社JoyPix

AI動画生成プラットフォーム「JoyPix.AI」を運営する合同会社JoyPix（本社：東京都江東区）は、プラットフォーム上で新たに「AI画像生成」および「AI画像編集」機能を正式に公開いたしました。 本機能の実装により、JoyPix上で高品質な画像素材の生成から編集、そして動画化までをワンストップで行うことが可能となります。

https://www.joypix.ai/app/ja/ai-image-generator/

■ 画像生成から動画化まで、JoyPixひとつで完結

これまでJoyPixでの動画制作においては、外部ツールで作成した画像素材を用意し、アップロードする必要がありました。「制作ツールを行き来する手間を減らしたい」「一つのプラットフォームで創作を完結させたい」こうした多くのユーザーの皆様からのご要望に応え、JoyPixは進化しました。

本機能により、JoyPix上で画像の生成から編集、動画化までを一気通貫で行うことが可能となりました。制作工程をシームレスにつなぐことで工数を大幅に削減し、ユーザーがより本質的な「創作」そのものに集中できる環境を提供します。

■ 新機能の3つの特長

1. 用途で選べる3つのトップクラスAI画像生成モデル

JoyPixの新機能「AI画像生成・編集」の操作画面。アスペクト比や出力画像の解像度など、豊富な出力設定に対応し、直感的な操作が可能

用途や好みに合わせて、以下の高性能モデルを自由に選択可能です。

Nano Banana Pro： プロンプト（指示）への忠実性が高く、狙い通りの構成を正確に生成します。

WAN 2.6： 圧倒的な実写クオリティと高い表現力を誇り、リアルなビジュアル表現に最適です。

Seedream 4.5： 芸術的な美しさを追求しつつ、被写体の一貫性を維持することに長けています。

2. 制作を加速する効率的な生成機能

並列生成： 最大4枚の画像を同時に生成でき、バリエーションの比較検討時間を短縮します。

シームレスな機能連携：生成画像はワンクリックで画像編集、動画生成やリップシンク機能へ連携可能。静止画から動画コンテンツへのスムーズな制作フローを実現します。

3. マルチプラットフォーム対応の柔軟な出力設定

SNSのリール動画、YouTube、Web広告素材など、多様なニーズに対応します。 出力アスペクト比は、1:1（正方形）、4:3、16:9に加え、スマートフォン向けの9:16（縦長）など、自由な比率指定が可能です。

■ リリース記念キャンペーン

新機能の公開を記念して、JoyPixの最新AI生成フローをお得に体験していただける割引キャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に、効率化された動画制作をご体感ください。

内容： 画像生成および画像編集にかかるクレジット消費が50％オフ

期間： 本日より2026年2月7日（土）まで

■ ご利用方法

以下のURLよりログインし、すぐにご利用いただけます。

■ JoyPixについて

- AI画像生成： https://www.joypix.ai/app/text-to-image/- AI画像編集： https://www.joypix.ai/app/image-edit/

合同会社JoyPixは、「AIで、創造に喜びを」をミッションに掲げ、最先端のAI技術によって表現の可能性を広げるテクノロジースタートアップです。

動物のリップシンクや対話型動画にも対応した自社開発AIリップシンクモデル「Motion-2」を中核に、AIアバターおよびAI動画生成の分野で革新的なソリューションを提供しています。

クリエイターの想像力を形にし、世界中に新しい感動と表現体験を届けることを目指しています。

＜クリエイターの皆さまへ：JoyPix CPP参加のご案内＞

oyPixでは、クリエイターの皆様と共に成長するためのパートナーシッププログラム「JoyPix CPP (Creative Partner Program)」を展開しております。

CPP参加パートナーには、以下の特典をご用意し、創作活動を強力にバックアップいたします。

- サービス利用クレジットの無償提供- 最新機能への優先アクセス権- 公式SNSやサイトでの作品・事例紹介- 収益化機会の提供

あなたの想像力を、JoyPixと共に世界へ発信しませんか？ AIアート、AI動画クリエイターの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

▼ JoyPix CPPの詳細・お申し込みはこちら：

https://www.joypix.ai/ja/cpp/