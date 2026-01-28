【JPIセミナー】「生成AI普及によるデータセンター地方分散の可能性と投資対象としてのデータセンターについて」2月17日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、シービーアールイー株式会社 リサーチ シニアディレクター 岩間 有史 氏を招聘し、生成AI普及によるデータセンター地方分散の可能性と投資対象としてのデータセンターについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

AI×DCがもたらす成長と投資の新潮流

生成AI普及によるデータセンター地方分散の可能性と投資対象としてのデータセンターについて

〔開催日時〕

2026年02月17日(火) 09:30 - 11:30

〔講師〕

シービーアールイー株式会社

リサーチ

シニアディレクター

岩間 有史 氏

〔講義概要〕

データセンターの開設需要は依然として強いものの、大都市圏では電力や土地の確保が難しくなっており、昨今の生成AIの普及がこの傾向に拍車をかけています。これを背景に、データセンターの開発は、再生可能エネルギーの発電ポテンシャルの高さなど、複数の条件を備えた地方都市にも広がっていくとみられます。

本講演は、生成AIの普及によるデータセンターの地方分散の可能性に加え、投資対象としてのデータセンターについても詳説します。

〔講義項目〕

1. データセンター市場の概況

(1) データセンターの需給動向

(2) ラック価格の推移

2. 新たな需要の牽引役となる生成AI

(1) 生成AIの主な用途

(2) データセンターの電力需要の見通し

3. AIデータセンターの特長

(1) AIデータセンターに求められる設備・躯体スペック

(2) AIデータセンターの開設事例

(3) データセンターの立地選定における3つのポイント

4. AIデータセンターの地方分散において有力なエリア

(1) 地域別の脱炭素発電総量とエネルギー構成の見通し

(2) 地方での立地優位性を示す5つの評価項目

１. 再生可能エネルギーの発電ポテンシャル

２. 電力コスト

３. 工場の集積度

４. インフラの整備状況

５. 地震の発生確率

5. 投資対象としてのデータセンター

(1) 期待NOI利回りの推移

(2) データセンターの投資対象としての特徴

(3) データセンター投資の3つのアプローチ

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,770円（税込）

2名以降：32,770円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

