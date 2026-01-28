【第3回北九州国際映画祭】プレイベント『映画の街・北九州』フィルム・トーク開催！

福岡県北九州市（北九州市役所）

第３回北九州国際映画祭の開催に先立ち、開幕が間近に迫った２月１日(日)に、映画祭の魅力をい

ち早く体感できる特別イベントを実施します。

本イベントでは、映画祭の見どころ紹介やゲストによるスペシャルトークを通じて、映画祭に向け

た期待感を高めるとともに、「映画の街・北九州」の魅力を広く発信します。

また、会場ではショートフィルム・コンペティションのチケットを特別販売いたします。ぜひ取材

していただきますようよろしくお願いします。

- 開催日時 2026年2月1日（日）13:30～14:30- 開催場所 小倉駅JAM広場（小倉北区浅野1-1）- ゲ ス ト 光石研（俳優・北九州市観光大使）町田そのこ（作家・北九州市文化大使）- 登 壇 者 武内和久（北九州市長）近浦啓（映画監督）北九州ムービーアカデミー「グローバル・コネクト・キャンプ」参加学生- 実施内容 第3回北九州国際映画祭の見どころトーク（市長・ゲスト）ショートフィルム・コンペティション ノミネート10作品発表（近浦監督）短編学生セレクション from BISFF紹介（ムービーアカデミー参加学生）プログラム・ステッカー配布（光石研「予定」）ショートフィルム・コンペティション_チケット販売- 参 加 費 無料

ゲスト登壇者プロフィール

光石研氏（俳優／第３回北九州国際映画祭ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ・ｱﾝﾊ゛ｻﾀ゛ｰ）

北九州市八幡西区出身。高校在学中に曽根中生監督『博多っ子純情』(78)のオーディションを受け主演に抜擢される。以降、映画・ドラマを中心に様々な役柄を演じる。2016年には映画『お盆の弟』(15/大崎章監督)、『恋人たち』(15/橋口亮輔監督)にて第37回ヨコハマ映画祭助演男優賞、2019年には『デザイナー渋井直人の休日』(TX)にて第15回コンフィデンスアワード・ドラマ賞主演男優賞を受賞。主演した映画『逃げきれた夢』(23)は第 76 回カ

ンヌ国際映画祭【ACID】部門に正式出品・第33回日本映画プロフェッショナル大賞主演男優賞を受賞。近年の主な映画出演作は『波紋』(23)『夜明けのすべて』(24) 『BAUS 映画から船出した映画館』（25）『フロントライン』（25）『でっちあげ～殺人教師と呼ばれた男』（25）『夏の砂の上』（25）など。『ナイトフラワー』11月28日公開予定。

町田そのこ氏（作家／第3回北九州国際映画祭ｼｮｰﾄﾌｨﾙﾑ・ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ審査員）(C)️干川修

作家。福岡県在住。2016年「カメルーンの青い魚」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。

2021年『52ヘルツのクジラたち』で第18回本屋大賞を受賞。他著書に『月とアマリリス』「コンビニ兄弟シリーズ」などある。

近浦啓氏（映画監督／第３回北九州国際映画祭総合ﾌﾟﾛﾃ゛ｭｰｻｰ）Photo: Tetsuya Arai

1977年生まれ、北九州市出身の映画監督。2018年、『コンプリシティ／優しい共犯』で長編映画監督としてデビュー。第43回トロント国際映画祭でのワールドプレミアを皮切りに、第23回釜山国際映画祭、第69回ベルリン国際映画祭など、多くの国際映画祭に選出され、日本では第19回東京フィルメックスで観客賞を受賞。2020年に全国劇場公開された。2023年、長編第２作『大いなる不在（英題：GREAT ABSENCE）』が完成し、第48回トロント国際映画祭、第71回サン・セバスティアン国際映画祭、共にコンペティション部門にノミネートされる。サン・セバスティアン国際映画祭では、最優秀俳優賞（藤竜也）、アテネオ・ギプスコアノ賞のダブル受賞を果たす。翌年2024年、USプレミア上映の第67回サンフランシスコ国際映画祭では、長編実写映画コンペティションの最高賞であるグローバル・ビジョンアワードを受賞。