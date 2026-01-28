【世界累計5,000万枚販売の人気寝具ブランド】MLILY 優反発マットレスがギフト・ショー春2026に出展します

株式会社新陽トレーディング展示ブースのイメージ

株式会社新陽トレーディング（東京都中央区）が日本総代理店をしている寝具ブランドMLILY（以下 エムリリー）は、2026年2月4日（水）5日（木）6日（金）に東京ビッグサイトで開催される、「第101回 東京インターナショナルギフト・ショー 春2026」へ出展いたします。

【展示会概要】

展示会名：第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー 春 2026

会期：2026年2月4日(水)～6日(金) 10：00～18：00（最終日は17：00まで）

会場：東京ビッグサイト ブースNo.西2-T17-07

出展者名：エムリリーマットレス

ご来場には事前登録が必要です。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://giftnet.jp/registration/signup/phoneVerification.html

※開催時間や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

◼︎MLILY(エムリリー)とは

世界累計販売枚数5,000万枚を突破した、110カ国で愛用されているマットレスブランド。

イギリスの名門サッカークラブであるマンチェスター・ユナイテッドのマットレス&ソファパートナーであるエムリリーは、アメリカやヨーロッパ、アジアを中心に様々な国の大手百貨店、家具メーカー、小売店などで販売されております。国内でもJリーガーやプロ野球選手など、様々なアスリートに愛用されております。

【マンチェスター・ユナイテッドFC】

イングランド・ マンチェスターをホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。

◼︎エムリリーラインナップ

◼︎優反発シリーズ

低反発と高反発の特徴を併せ持つ「スマートフォーム（優反発）」が、独自の優しい弾力性であらゆる体型の方を理想的な寝姿勢へとサポート。また、寝返りも楽にできて、肩や腰への負担を和らげます。

現在、厚み3cmと5cmのトッパータイプ、厚み8cmの三つ折りタイプ、厚み11cmのマットレスタイプを展開中です。

◼︎ハイブリッドマットレス

エムリリーシリーズ最上位モデルのハイブリッドマットレスは、優反発フォームとポケットコイルで体圧分散力をさらに高めています。四層構造により型崩れと横揺れを防ぎ、パートナーやご家族と一緒でも快適な眠りを提供いたします。

◼︎エコヘルスシリーズ

最新の技術で開発した次世代ウレタンフォーム「エコヘルスフォーム」を使用し、感温性の改善や体圧分散性能の向上、また寝心地や耐久性に優れたマットレスになっています。また、エコヘルスフォームと高反発オープンセルフォームの特殊二層構造で身体のラインにフィットしながら支え、身体への負担が軽減します。

現在、厚み3cmと5cmのトッパータイプ、厚み9cmの三つ折りタイプを展開中です。

◼︎エムリリーエコヘルスピロー

独自の素材「エコヘルス」を使用した枕です。エコヘルスフォームはマットレスシリーズとして販売中であり、エムリリー優反発シリーズに並ぶ人気のマットレスとなっています。そのエコヘルスシリーズでも使用されているエコヘルスフォームを枕の素材に採用。異なる柔らかさのエコヘルスフォームを2層に重ね、頭から首、肩にかけてをきめ細やかにサポートします。

本展示では、エムリリーの優反発シリーズの8cm厚と11cm厚の寝心地を実際にお試しいただけます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

エムリリーは公式ショップ他、各ECモールで販売中です。

公式ショップ

https://shop.shinyou.tokyo/

amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/6A864F4E-9168-4990-814F-C8AAD5878EC1

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/elmin-store/c/0000000680/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/elminstore/eaa0525a58a.html

会社概要

社名：株式会社新陽トレーディング

設立：2005年

本社：東京都中央区日本橋小舟町13-10

事業内容：寝具・雑貨・機能性アパレル等の企画販売

URL：https://www.shinyou.tokyo/