【ルメール騎手が手がけるファッションブランド CL by C.ルメール】駐日フランス大使がCL Fashion & Cafeを訪問

株式会社 CL by C.ルメール

現役トップジョッキー、クリストフ・ルメール騎手が共同創業者として手がけるジャパンメイドアパレルブランド「 CL by C.ルメール」が運営するコンセプトショップ「CL Fashion & Cafe」（京都市中京区） に、2026年1月27日、駐日フランス大使 ベアトリス・ル・フラペール・デュ・エラン氏（Beatrice LE FRAPER DU HELLEN） が来店されました。

左）駐日フランス大使 ベアトリス・ル・フラペール・デュ・エラン氏 右）クリストフ・ルメール騎手

当日は、ブランド共同創設者であり世界的に活躍するフランス人騎手 クリストフ・ルメール、ならびに CL by C.ルメール代表取締役 平岡千菜美が大使をお迎えしました。また、在京都フランス総領事 サンドリン・ムシェ氏（Sandrine MOUCHET）にもご同席いただきました。

今回の訪問では、日本のクラフツマンシップと競馬文化を軸に展開する CL by C.ルメール の世界観をご覧いただき、フランスと日本をつなぐ文化的な架け橋としてのブランドの取り組みに、大きな関心を寄せていただきました。

フランスと日本は、ともに競馬文化に深い情熱を持つ国として知られています。フランス出身のクリストフ・ルメール騎手は、現在日本を拠点に活動し、来日から10年以上を迎えました。JRA通年免許を保持し、2025年度には騎手大賞を受賞するなど、日本競馬界の第一線で活躍を続けています。

CL by C.ルメールは、ルメール騎手の競馬人生と日本の職人技を融合させたファッションブランドとして、競馬を「文化」や「美学」として再定義し、今後も日仏両国の価値観をつなぐ新たな表現を発信してまいります。

CL FASHION & CAFE 店舗概要

住所：〒604-8182 京都市中京区大阪材木町690-3

Tel.075-600-9552

営業時間：11:00-18:00

定休日：火曜日、水曜日

https://c-lemaire.co.jp/

「CL by C.ルメール」について

「CL by C.ルメール」は、現役トップジョッキー クリストフ・ルメールが2022年に京都で立ち上げた、ジョッキー発ファッションブランドです。“競馬を着こなせ”を理念に掲げ、競馬というスポーツがもつ色彩や情熱・品格を、現代ファッションと日本のクラフトマンシップを通じて表現します。

競馬を文化と美学の象徴として再定義し、ポロシャツやTシャツなど日常に馴染むアイテムに

ジョッキーの勝負服やレースのエネルギーを感じさせるデザインを取り入れています。製品はすべて

日本国内で生産され、地域産業の継承と発展にも寄与しています。また、ブランド活動を通じて引退

競走馬支援団体への寄付を行うなど、社会的・サステナブルな側面も重視しています。

Instagram: @cl_by_c.lemaire

Youtube: https://www.youtube.com/@CLbyC-LEMAIRE

Facebook: https://www.facebook.com/clbyc.lemaire/

X: https://x.com/cl_by_clemaire

クリストフ・ルメールについて

1979年生まれ。フランス出身、京都在住。2015年よりJRA通年免許を保持。8度のJRAリーディング

ジョッキーを獲得し、世界ランキング1位を記録。フランス・ドバイ・香港・オーストラリア・

アメリカ・イギリスなど、世界各地でGI勝利を収めるトップジョッキー。

クリストフ・ルメール騎手