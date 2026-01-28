bubble for JAPAN、次のフェーズへ。韓国トップアーティストの「bubble」を提供開始 ― SM Entertainment所属のアーティスト14組からスタート！ ―

写真拡大 (全3枚)

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）は、2026年1月29日（木）より、「bubble for JAPAN」にて韓国アーティストのbubble提供を開始することをお知らせいたします。




本取り組みは、bubbleプラットフォームを提供する韓国Dear U社が開発した連携基盤「bubble relay」を通じて実現するものです。これにより、日本のアーティストと韓国のアーティスト、両方のbubbleを「bubble for JAPAN」ひとつのアプリで楽しめる、新しいファンコミュニケーション体験が始まります。



bubble for JAPANについて


「bubble」は、韓国を中心に世界中のアーティストが参加するファンコミュニケーションプラットフォームです。


アーティストの“いまの気持ち”がダイレクトに届き、ファンが返信できる双方向のコミュニケーション体験を通じて、グローバルで多くの支持を集めています。


アーティストにとっては自分のファンだけが集まる安心できる空間であり、ファンにとってもメッセージが他の人に見られないクローズドな環境であることから、双方が自然体で楽しめる点が高く評価されています。





2024年6月にサービスを開始した「bubble for JAPAN」では、現在までに、Mrs. GREEN APPLE、渋谷すばる、Novelbright、MIYAVIといった音楽アーティストをはじめ、SKE48などのアイドルグループ、矢吹奈子、藤田ニコル、かす といったタレント・モデル・YouTuberまで、幅広いジャンルで利用されています。



また、Fanplusが運営するファンクラブとのID連携による会員割引、各種Web決済への対応、bubble購読者限定企画としてグループ会社チケットプラスが提供する「チケプラ」「チケプラTrade」と連携したイベントチケット販売など、日本市場に最適化した機能を備え、日本のエンターテインメントファンにとって利便性の高い体験を提供しています。



bubble relay連携について


今回のbubble relay連携により、韓国アーティストが個別のDear U bubbleアプリで提供しているコンテンツを、bubble for JAPANでも購読することが可能となり、日本と韓国、両方のアーティスト達とひとつのアプリでコミュニケーションできる環境が実現します。



第1弾として、SM Entertainmentに所属するアーティスト14組のbubbleから連携を開始し、今後は韓国においてbubbleを展開している多くのアーティストへと順次拡大していく予定です。
また、日本アーティストのbubbleを韓国のDear U bubbleに連携する計画も検討しており、より多くのファンが便利に楽しめるプラットフォームへと進化していきます。



▪️第1弾アーティスト




KANGTA / TVXQ! / SUPER JUNIOR / KANGIN / GIRLS' GENERATION / SHINee /


EXO / Red Velvet / NCT / LUCAS / WayV (威神V) / aespa / RIIZE / NCT WISH



▪️順次開始予定


今後、以下のプロダクションに所属するアーティストのbubbleが追加予定です。


CSR E&M / EDEN Entertainment / GREAT M ENTERTAINMENT / GRIGO Entertainment /


Jellyfish Entertainment / MYSTIC STORY / NEW WAYS COMPANY / NineTwo Entertainment /


NYH ENTERTAINMENT / PCS ENTERTAINMENT / POCKETDOL STUDIO / VLAST 他



＜販売開始日＞
2026年1月29日（木）午前10時



＜販売価格＞
・Web決済：月額600円（税込）
・アプリ決済：月額640円（税込）


※韓国Dear U社が提供している「Lysn」などのDear U bubbleアプリと同じ内容が配信されます。
※Dear U bubble とbubble for JAPANは独立したサービスです。購読状況や過去のメッセージ履歴を引き継ぐことはできません。



＜決済方法＞
・Web決済：クレジットカード決済、携帯キャリア決済
・アプリ決済：App Store、Google Play



＜販売サイトURL＞


KANGTA


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.kangta



TVXQ!


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.tvxq



SUPER JUNIOR


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.superjunior



KANGIN


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.kangin



GIRLS' GENERATION
https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.girlsgeneration



SHINee


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.shinee



EXO


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.exo



Red Velvet


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.redvelvet



NCT


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.nct



LUCAS


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.lucas



WayV (威神V)


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.wayv



aespa


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.aespa



RIIZE


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.riize



NCT WISH


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.nctwish



bubble for JAPAN公式サイト
https://www.bubbleforjapan.com/




bubble for JAPANは、今後も日本のエンターテインメントファンに寄り添いながら、価値あるファンコミュニケーション体験を提供してまいります。




■株式会社Fanplusについて


会 社 名　：　株式会社Fanplus　（ファンプラス）


所 在 地　：　東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階


代 表 者　：　代表取締役　佐藤元


設　 立　：　2007年3月


事業概要 ：　ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営


　　　　　　 アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営


　　　　　　 音楽メディアの企画・運営


Ｕ Ｒ Ｌ ：　https://fanplus.co.jp/



■株式会社Dear U plusについて


会 社 名　：　株式会社Dear U plus　（ディアユープラス）


所 在 地　：　東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階


代 表 者　：　代表取締役　山内良


設　 立　：　2023年5月


事業概要 ：　「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理


Ｕ Ｒ Ｌ ：　https://www.dearuplus.co.jp/





【サービスに関するお問い合わせ先】


株式会社Dear U plus


法人様専用お問い合わせ窓口URL


https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble





※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。